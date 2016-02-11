به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصلانى، احمد ضابطى جهرمى، مهوش شيخ الاسلامى، معين كريم الدينى و امير تاجيک به عنوان اعضای هیات داوران بخش مستند سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برندگان این بخش را معرفی کردند.

اختتامیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شامگاه ۲۲ بهمن در برج میلاد برگزار شد.

نامزدهای بهترین کارگردانی

مهرداد اسکویی برای کارگردانی رویاهای دم صبح

بهروز نورانی پور برای کارگردانی A۱۵۷

هادی معصوم دوست برای فیلم خوان بی خان

رضا فرهمند و کمیل سهیلی برای فیلم آزادی

لقمان خالدی برای کارگردانی فصل هرس

ضمن تقدیر از هادی معصوم دوست برای فیلم خوان بی خان سیمرغ بلورین این بخش به مهرداد اسکویی برای کارگردانی رویاهای دم صبح تقدیم شد.

نامزدهای بهترین فیلم مستند

رویاهای دم صبح به تهیه کنندگی مهرداد اسکویی

A۱۵۷ به تهیه کنندگی بهروز نورانی پور

زمناکو به تهیه کنندگی محمد شکیبانیا

خوان بی خان به تهیه کنندگی محسن استاد علی و نسرین عبدی

ضمن تقدیر از محمد شکیبانیا تهیه کننده و مهدی قربان پور کارگردان «زمناکو» سیمرغ بلورین این بخش به A۱۵۷ به تهیه کنندگی بهروز نورانی پور تقدیم شد.

بهروز نورانی پور جایزه خود را به همسرش برای تحمل روزهای بحرانی ساخت این فیلم تقدیم کرد.

نامزدهای بهترین دستاورد فنی و هنری

رضا تیموری برای تصویربرداری فیلم اهالی خیابان یک طرفه

مهدی آزادی برای تصویربرداری A۱۵۷

سید حسن سیدی پریشان برای تصویربرداری فیلم خاطرات خانه متروک

محمد حدادی برای تصویربرداری رویاهای دم صبح

هادی معصوم دوست برای تدوین فیلم خوان بی خان

در این بخش ضمن تشکر از مهدی آزادی برای تصویربرداری A۱۵۷ جایزه این بخش به رضا تیموری برای تصویربرداری فیلم اهالی خیابان یک طرفه تقدیم شد.