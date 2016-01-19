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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

مدیر کل منابع طبیعی لرستان:

۵ هزار مترمربع از اراضی ملی لرستان رفع تصرف شد

۵ هزار مترمربع از اراضی ملی لرستان رفع تصرف شد

خرم آباد - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از رفع تصرف پنج هزار متر مربع از اراضی ملی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی لرستان، شیرزاد نجفی از خلع ید و رفع تصرف پنج هزار متر مربع از بهترین مناطق تفرجگاهی واقع در «قلعه گل» شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی بیان داشت: پنج هزار متر مربع از اراضی ملی جنگلی منطقه تفرجگاهی قلعه گل که فرد متخلفی در آن اقدام به احداث ساختمان و حصارکشی اراضی جنگلی به منظور ایجاد باغ کرده بود خلع ید و رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: فرد یاد شده با قطع درختان جنگلی بلوط در منطقه قلعه گل که یکی از محلهای تفرجگاهی مردم بوده اقدام به محصور کردن اراضی جنگلی با سیم خاردار و دیوار کشی و سپس احداث تاسیسات و باغ کرده بود که با هماهنگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد و حضور پاسگاه انتظامی منطقه کاکاشرف اقدام به تخریب و رفع تصرف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: فرد متصرف بدون مجوز قانونی اقدام به احداث باغ در عرصه منابع ملی که دارای پوشش جنگلی انبوه است کرده بود که پس از تشکیل پرونده قضایی و سیر مراحل قانونی به نیروی انتظامی معرفی شد.

نجفی گفت: در سال جاری اداره منابع طبیعی خرم آباد اقدام به خلع ید در سه نقطه از اراضی ملی که توسط افراد سودجو و زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود از ید متخلفان خارج و به منابع ملی برگشت شدند.

کد مطلب 3028609

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