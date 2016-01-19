۵ هزار مترمربع از اراضی ملی لرستان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی لرستان، شیرزاد نجفی از خلع ید و رفع تصرف پنج هزار متر مربع از بهترین مناطق تفرجگاهی واقع در «قلعه گل» شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی بیان داشت: پنج هزار متر مربع از اراضی ملی جنگلی منطقه تفرجگاهی قلعه گل که فرد متخلفی در آن اقدام به احداث ساختمان و حصارکشی اراضی جنگلی به منظور ایجاد باغ کرده بود خلع ید و رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: فرد یاد شده با قطع درختان جنگلی بلوط در منطقه قلعه گل که یکی از محلهای تفرجگاهی مردم بوده اقدام به محصور کردن اراضی جنگلی با سیم خاردار و دیوار کشی و سپس احداث تاسیسات و باغ کرده بود که با هماهنگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد و حضور پاسگاه انتظامی منطقه کاکاشرف اقدام به تخریب و رفع تصرف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: فرد متصرف بدون مجوز قانونی اقدام به احداث باغ در عرصه منابع ملی که دارای پوشش جنگلی انبوه است کرده بود که پس از تشکیل پرونده قضایی و سیر مراحل قانونی به نیروی انتظامی معرفی شد.

نجفی گفت: در سال جاری اداره منابع طبیعی خرم آباد اقدام به خلع ید در سه نقطه از اراضی ملی که توسط افراد سودجو و زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود از ید متخلفان خارج و به منابع ملی برگشت شدند.