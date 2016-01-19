روزنامه جوان نوشت: چين واقعاً تهديدي جدي براي صنعت جهاني سينما شده است. به اعتقاد الكساندر لارين، كارشناس انستيتو خاور دور، پكن در جهت دستيابي به هدف و گسترش قدرت خود پيش مي‌رود و سينما در اينجا بدون شك نقش آخر را بازي نمي‌كند. خريد استوديوي سينمايي امريكايي، دارای اهداف پنهانی است.



شركت «داليان واندا» كه يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي سينمايي جهان به شمار مي‌رود، خبر خريد استوديوي سينمايي هاليوود را اعلام كرده است. اين شركت بيش از نيمي از سهم استوديوي سينمايي هاليوود را به دست خواهد آورد. شركت چيني سرمايه‌گذاران ديگر را وادار كرد سهم خود در استوديوي سينمايي هاليوود را بفروشند. هاليوود پيش از هر چيز يك صنعت است، مجموعه‌اي از شركت‌هاي سودآور كه كار خود را از استوديوهاي واقع در ايالات متحده آغاز كرده‌اند.



جالب آن است كه خريدهاي بزرگ مارك‌هاي معروف جهان در سينما، ورزش، صنعت و تفريحات در بازار چين چندان سودآور نيست. جالب آنكه قيمت اين معامله ۳/۵ ميليارد دلار اعلام شد و اين اولين خريد جنجالي اين شركت چيني نيست. در سال ۲۰۱۲ ميلادي، شركت چيني «داليان واندا» در ازاي ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار شبكه سينمايي AMC Entertainment Holdings (با بيش از ۵ هزار فيلم) را كه دومين شبكه سينمايي امريكاست، خريداري كرد.



چيني‌ها پس از آن در ازاي ۲ ميليارد دلار «Hoyt's Group » يكي از بزرگ‌ترين استوديوهاي صنعت سينمايي استراليا را خريداري كردند. وان سيان لين، رئيس شركت « داليان واندا» در كنفرانس مطبوعاتي در پكن گفت: شركت چيني «داليان واندا» استوديوي هاليوود را براي دريافت حق «مالكيت فكري» و تقويت مواضع خود در صنعت جهاني سينما خريداري كرد. او ثروتمندترين تاجر چيني است كه ثروت آن بالغ بر ۴۰ ميليارد دلار است. بدين ترتيب چيني‌ها مي‌توانند مانع از ساخت فيلم‌هايي بشوند كه چين يا هر چيز چيني در آنها به شكل منفي نشان داده شوند. چين در اين عرصه به نتايج خوبي رسيده است.



در سال‌هاي اخير هاليوود از ساخت فيلم‌هايي كه چين و چيني‌ها و هر رويدادي در چين به شكل منفي نشان داده مي‌شود خودداري ورزيد. موضوع فقط خريد استوديو‌‌هاي بزرگ هاليوود نيست، بلكه دليل اصلي ديگر فروش فيلم‌ها در بازار بزرگ چين است. جالب آن است كه خريدهاي بزرگ مارك‌هاي معروف جهان در سينما، ورزش و صنعت تفريحات در بازار چين چندان سودآور نيست. در عين حال، پكن با وجود مشكلات مالي و افت تقاضاي جهاني، سرمايه‌گذاري در خارج از كشور را افزايش مي‌دهد. اين سياست جديد چين است كه هم‌اكنون تأثير جدي بر اقتصاد جهاني مي‌گذارد.