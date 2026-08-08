به گزارش خبرگزاری مهر، کیودو نیوز روز شنبه گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن قصد دارد برای سال مالی ۲۰۲۷، همزمان با تسریع تقویت نظامی خود در بحبوحه نگرانیهای امنیتی منطقهای، درخواست بودجه بیسابقه ۸.۹ تریلیون ین (۵۶ میلیارد دلار) برای هزینههای دفاعی داشته باشد.
درخواست بودجه که قرار است تا پایان آگوست به وزارت دارایی ارائه شود، میتواند در طول مذاکرات پایان سال افزایش یابد. یک مقام ارشد دولتی گفت که کل هزینههای دفاعی در نهایت میتواند به حدود ۱۰ تریلیون ین (۶۳ میلیارد دلار) برسد.
بودجه پیشنهادی بر آمادهسازی نیروهای دفاع از خود ژاپن برای آنچه مقامات «اشکال جدید جنگ» از جمله استفاده فزاینده از پهپادها و هوش مصنوعی مینامند، تمرکز خواهد کرد.
ژاپن قصد دارد در پهپادهای رهگیر، سیستمهای فرماندهی و کنترل با کمک هوش مصنوعی، موشکهای دوربرد، زیرساختهای ابری برای دادههای طبقهبندیشده و سلاحهای لیزری و مایکروویو پرقدرت سرمایهگذاری کند.
این هزینههای برنامهریزیشده بخشی از برنامه پنج ساله تقویت دفاعی ژاپن است که ۴۳ تریلیون ین (۲۷۰ میلیارد دلار) برای سالهای مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۷ اختصاص میدهد.
توکیو از زمان اتخاذ استراتژی جدید امنیت ملی در سال ۲۰۲۲، با ادعای به تهدیدات امنیتی از سوی چین، کره شمالی و روسیه به طور پیوسته هزینههای دفاعی را افزایش داده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که گسترش قابلیتهای دفاعی ژاپن میتواند به مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا منجر شود در حالی که چین از تقویت نظامی توکیو انتقاد کرده است.
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