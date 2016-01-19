به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور بهبود شاخص‌های امنیتی در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.

وی ادامه داد: تامین امنیت اخلاقی جامعه یکی از برنامه‌های مهمی است که در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد و در این راستا برخورد اقناعی با افراد بدحجاب و بدپوشش اجرا می‌شود و در شهرهای مختلف شاهد این اقدامات هستیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ۷۰ هزار مورد تذکر ارشادی و اقناعی طی سال جاری در شهرهای انجام شده است، اضافه کرد: برخورد محترمانه در دستور کار ماموران نیروی انتظامی در این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر جزو ۹ استان برتر کشور در زمینه برخورد با جرایم سایبری است، خاطرنشان کرد: برداشت اینترنتی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار اکاذیب از مهم‌ترین جرایم سایبری است و در سال جاری ۹۷ درصد جرایم سایبری استان بوشهر کشف شد.

سردار عباس‌زاده با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان بوشهر برای تامین نظم و امنیت انتخابات آمادگی کاملی دارد، بیان کرد: ماموران نیروی انتظامی در شعب مختلف حضور خواهند داشت و برای تامین امنیت آماده هستند.

وی با اشاره به اینکه ناجا ناظم انتخابات است، افزود: تمام نیروهای ستادی و صف برای تامین نظم و امنیت انتخابات سازمان‌دهی شدند و امیدواریم با همکاری همه فعالان عرصه انتخابات، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه در هفتم اسفندماه باشیم.