کشف ۹ فقره سرقت در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت، به‌ویژه از باغ ویلاها در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران خدوم پاسگاه انتظامی «حشمت‌آباد» با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی شش سارق شدند که پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود، گفت: متهمان در تحقیقات پلیس، به ارتکاب ۹ فقره سرقت شامل سرقت از باغ ویلا، محتویات داخل خودرو، منازل مسکونی و همچنین سرقت کابل‌های مخابراتی و برق اعتراف نمودند. تمامی اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ نوریان، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه عمل مجرمانه برخورد کرده و تلاش شبانه‌روزی خود را برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داد.