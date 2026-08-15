به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور شامگاه شنبه در دیدار با داود سیروس، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران، با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های رسانه‌ای چالوس اظهار کرد: بازگشت رادیو دریا می‌تواند نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی، انعکاس رویدادهای منطقه و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی غرب مازندران داشته باشد.

وی همچنین از رایزنی برای احداث یک مرکز رسانه‌ای جدید در چالوس خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ایجاد استودیوهای مجهز صوتی و تصویری و با استفاده از ظرفیت نیروهای بومی شهرستان و غرب مازندران احداث خواهد شد.

فرماندار چالوس ادامه داد: برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه سایت رادیو دریا، همکاری مشترک میان فرمانداری‌ها و شهرداری‌های چالوس، نوشهر و کلاردشت در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه منعقد شود.

یوسف‌پور با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای پوشش رسانه‌ای شهرستان گفت: تقویت گیرنده‌های صدا و سیما در بخش مرزن‌آباد انجام شده و برای تقویت پوشش در سایر نقاط شهرستان نیز مشارکت خیران، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بومی می‌تواند به تقویت ارتباط مردم منطقه با رسانه ملی و انعکاس بهتر مسائل و ظرفیت‌های شهرستان چالوس کمک کند.