اسپایک لی و جادا پینکت اسمیت خواستار بایکوت اسکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسپایک لی با وجود اینکه سال گذشته یک اسکار افتخاری دریافت کرد، دیروز که روز تولد مارتین لوتر کینگ بود در اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و گفت او و همسرش در مراسم اسکار امسال شرکت نخواهند کرد.
در بیانیه لی آمده است: «ما نمیتوانیم از این مراسم حمایت کنیم و قصدم بیاحترامی به دوستانم، کریس راک میزبان مراسم و رجی هادلین تهیهکننده آن، خانم آیزکس و آکادمی نیست. اما چطور ممکن است که برای دومین سال متوالی تمام ۲۰ مدعی بخش بازیگران مرد، سفیدپوست باشند؟ و بیایید اصلا وارد بحث شاخههای دیگر جوایز نشویم. ۴۰ بازیگر مرد سفیدپوست در ۲ سال بدون یک بازیگر سیاهپوست. یعنی ما نمیتوانیم بازی کنیم؟!»
او ادامه داد: «دکتر کینگ گفت زمانی میآید که انسان باید موقعیتی را اتخاذ کند که نه امن است، نه مصلحتآمیز و نه محبوب، اما باید این کار را بکند چون وجدانش میگوید کار درستی است.»
اما در واقع این جادا پینکت اسمیت همسر ویل اسمیت بود که روز شنبه ماجرا را شروع کرد. او در توییتر خود نوشت: «در جوایز اسکار رنگینپوستها همیشه میتوانند برای اهدای جوایز بیایند... میتوانند حتی برای سرگرمکردن بیایند اما به ندرت پیش میآید که ما را به خاطر دستاوردهای هنریمان به رسمیت بشناسند. آیا رنگینپوستان باید کلا از شرکت کردن خودداری کنند؟»
از سوی دیگر، جیل رابرتسون، رییس انجمن منتقدان فیلم آفریقایی-آمریکایی روز یکشنبه به درخواستهای بایکوت واکنش نشان داد و در بیانیهای گفت: «به نظرم بایکوت کردن کار اشتباهی است. جامعه سیاهپوست باید این را درک کند که دریافت نامزدی جایزه اسکار برای هر کسی دستاورد بزرگی است، بدون توجه به نژاد. با رهبری شریل بون آیزکس، آکادمی اسکار دارد با دنیای واقعی همگامتر میشود. تغییر زمان میبرد.»
شریل بون آیزاک رییس اکادمی اسکار سیاهپوست است و خود او هم از بیاعتنایی اسکار به بازیگران سیاهپوست ابراز تعجب و ناامیدی کرد.
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