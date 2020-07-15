هالیوود برای سیاهان نیست/ از «کمک» پشیمانم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، وایولا دیویس که سپتامبر ۲۰۱۸ با اعتراف به اینکه از بازی در فیلم «کمک» پشیمان است، خبرساز شده بود، حالا ۲ سال بعد از آن در مصاحبه‌ای جدید بار دیگر به این فیلم پرداخته و می‌گوید احساس می کند آن فیلم به او خیانت کرده است.

«کمک» ساخته تیت تیلور ماه پیش و به دنبال اعتراض‌های سراسری سیاه‌پوستان در نت‌فلیکس پربیننده‌ترین فیلم شد، اما منتقدان فیلم از مردم خواستند با دید انتقادی به این فیلم نگاه کنند چون واقعاً در راستای معرفی مشکلات سیاه‌پوستان نیست.

اکنون وایولا دیویس در مصاحبه‌ای گفته است این فیلم از زاویه دید تبعیض نژادی سیستماتیک ساخته شده است.

دیویس گفته است: روایت‌های زیادی وجود ندارند که پوشش دهنده انسانیت ما باشند. آن‌ها این ایده را ارایه می‌کنند که سیاه‌پوست بودن به چه معناست، اما … برای مخاطبان سفیدپوست ساخته می‌شوند. مخاطب سفیدپوست در نهایت می‌تواند بنشیند و در مورد اینکه ما چطور زندگی می‌کنیم درس‌های آکادمیک بگیرد. بعد از سالن سینما بیرون می‌رود و در مورد معنای آن صحبت می‌کند. آنها اصلاً از اینکه ما چه کسانی بوده‌ایم تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.

بازیگر برنده اسکار در ادامه گفته است: کسی نیست که با تماشای «کمک» سرگرم نشود اما بخشی از وجودم احساس می‌کند به خودم و مردمم خیانت شده، زیرا در فیلمی بازی کردم که آماده نبود تا تمام حقیقت را بگوید.

وی گفت این نقش را پذیرفت زیرا مثل یک کارگر مزدور بازیگری می‌کند و سعی دارد نقش‌ها را به دست آورد؛ زیرا در هالیوود فرصت‌های کافی برای بازیگران سیاه‌پوست ناشناخته و بی‌نام‌ونشان وجود ندارد تا بتوانند شناخته شوند.

وی در عین حال از بازیگرانی مانند اما استون، ریس ویترسپون و کریستن استورات به عنوان بازیگران «سفیدپوست دوست‌داشتنی» یاد کرد که نقش‌های شگفت‌انگیزی را در صحنه زندگی‌شان خلق کردند و با آن نقش‌ها روی صحنه ماندگار شدند. وی افزود: اما چنین چیزی برای بازیگران رنگین پوست زیادی به وجود نمی‌آید.

دیویس در توضیح مصاحبه دو سال پیشش با «نیویورک تایمز» هم گفت آن سخنان را بیان کرد زیرا فکر می‌کند با این فیلم صدای خدمتکاران نبود که شنیده شد.