چین به عضویت ایران در سازمان شانگهای در آینده نزدیک امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «پانگ سن» سفیر چین در ایران در آستانه سفر «شی جین پینگ» رئیس جمهوری این کشور به ایران در نشست مطبوعاتی که به همین منظور برگزار شد، تاکید کرد که پکن همیشه از زاویه بلند مدت به رابطه با تهران نگاه می کند و به گفتمان سیاسی به عنوان تنها مسیر مناسب برای حل و فصل مشکلات باور دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلایل میانجیگری چین در سوریه و میزبانی همزمان مقامات دمشق و معارضین سوری گفت: در روزهای اخیر کشور چین از «ولید معلم» وزیر امور خارجه سوریه جهت سفر به چین دعوت کرد. در این سفر، طرفین درباره حل و فصل سیاسی مسئله سوریه مذاکرات کاملی را برگزار کردند. هدف اصلی این سفرها در باره پیشبرد روند سیاسی مسئله سوریه و تلاش برای صلح و مذاکرات است.

دستاورد نخست آن است که برای اولین بار سوریه به طور علنی قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت را قبول می کند. سوریه برای اولین بار تاکید کرد که با هماهنگی سازمان ملل آمادگی مذاکره با مخالفین را دارد. سوریه مشخصا ابراز کرد که با جامعه بین المللی در زمینه ارسال کمک های بشردوستانه (به مناطق تحت اشغال گروه های شورشی) همکاری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: چین مایل است تا در این زمینه با همه طرفین تماس و همکاری نزدیک داشته باشد تا صلح و گفتگو و پیشرفت حاصل شود و زمینه لازم برای کمک های بین المللی انسان دوستانه پی ریزی شود.

وی در ادامه از حمایت کشور چین از همه تلاش های صورت گرفته در زمینه مبارزه با تروریسم از جمله تلاشی که از سوی روسیه و ایران انجام می شود، سخن گفت.

پانگ سن تاکید کرد که چین خواهان تکیه بر اصول اساسنامه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه است.

وی با اشاره به لزوم احترام به حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه، گفت: مردم سوریه باید تعیین کننده سرنوشت کشورشان باشند. خشونت راه حل بحران سوریه نیست و روند سیاسی و راه کار مبارزه با تروریسم باید به صورت همزمان انجام شود.

وی در نهایت تلاش جامعه بین الملل به ارائه کمک های بشردوستانه را برای برقراری صلح و ثبات در کشور سوریه مفید دانسته و از آن به عنوان ابزار ریشه کنی تروریسم در این کشور یاد کرد.

پانگ سن در ادامه صحبت های خود با اشاره به اختلافات اخیر تهران و ریاض از ایران و عربستان سعودی به عنوان دو کشور مهم منطقه یاد کرد و از حسن رابطه چین با هر دو کشور سخن گفت.

وی اظهار امیدواری کرد که ایران و عربستان مثل همه کشورهای منطقه روابط صلح آمیز و دوستانه ای با یکدیگر و دیگر کشورها داشته باشند و با یکدیگر درباره توسعه صلح آمیز همکاری داشته باشند.

پانگ سن، بروز اختلاف نظر بین کشورها را امری طبیعی توصیف کرد و گفت: مهم آن است که نگاه درستی برای حل این اختلاف نظرها داشته باشیم.

وی بر لزوم حل اختلاف تهران – ریاض با توسل بر گفتمان سیاسی تاکید کرد و افزود: چین معتقد است که همه کشورها می توانند با توسل به گفتمان سیاسی در مسیر کم کردن و حل و فصل مشکلات خود پیش بروند.

پانگ سن تاکید کرد که «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در سفر به سه کشور منطقه نه تنها درباره روابط دو جانبه تبادل نظر می کند بلکه درباره مسائل مهم منطقه ای و بین الملل نیز به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت چرا که چین تمایل دارد در زمینه صلح، ثبات و توسعه منطقه نقش آفرینی کند.

وی با بیان این مطلب که چین همیشه از زاویه بلند مدت به رابطه با ایران نگاه کرده است، تاکید کرد: سفر جین پینگ مقدمه آینده بسیار درخشان در رابطه دو کشور است.

پانگ سن از توافق هسته ای به عنوان فرصتی بسیار مهم در بهبود روابط دو کشور یاد کرد و سفر جین پینگ را به منزله رویدادی بسیار مهم در تاریخ روابط دو جانبه توصیف کرد و از آن به عنوان نقطه عطفی برای پیشرفت جامع و طولانی مدت دو کشور نام برد.

وی در بخشی از صحبت های خود به این مطلب اذعان کرد که توافق هسته ای ایران حتی می تواند زمینه ساز همکاری دو کشور در زمینه نظامی باشد. چین باور دارد که در زمینه همکاری نظامی تهران – پکن پیشرفت های جدیدی حاصل خواهد شد.

پانگ سن در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سیاست چرخش آمریکا به سمت آسیا- پاسیفیک و تاثیر آن بر سیاست خاورمیانه ای چین گفت: شاید آمریکا بهتر قادر به پاسخگویی درباره هدف اصلی این استراتژی باشد. کشور چین با آمریکا در زمینه های فرهنگی، تاریخی، سطح توسعه و نظام جامعه بسیار متفاوت است. اما واقعیت آن است که منافع مشترک بیشتر از اختلافات دو کشور است. مهمتر از همه آن است که حفاظت از صلح و ثبات این منطقه به نفع چین و آمریکا و همه کشورهای واقع در این حوزه (آسیا – پاسیفیک) است. چین از نقش سازنده آمریکا در منطقه آسیا – پاسیفیک استقبال می کند.

وی افزود: ما باید به اثر سیاست هایی که در منطقه دنبال می شود، نگاه کنیم. ذات روابط کشورهای بزرگ کنار گذاشتن اختلافات و یافتن منافع مشترک است و در این میان باید احترام به منافع دو کشور بدون هیچ گونه تقابل و در عین حال تعدی به حقوق کشور سوم رعایت شود. توسعه صلح آمیز کشور چین برای آمریکا فرصت بزرگی است و ما مایل به افزایش دوستی دو کشور و پایه دوستی و رفت و آمد مردم دو کشور را محکم بسازیم.

پانگ سن درباره فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و احتمال جهت گیری این سازمان به سمت مبارزه با تروریسم گفت: سازمان همکاری های شانگهای سکوی مهمی برای مبارزه با تروریسم است و در داخل این سازمان مکانیزمی در این زمینه ایجاد شده است. کشور ایران نقش بسیار مهمی در داخل سازمان شانگهای ایفا می کند و درباره گسترش عضویت های این سازمان هم اساسنامه مشخصی وجود دارد. توافق هسته ای برای عضویت رسمی کشور ایران در این سازمان شرایط بهتری را آماده کرد. چین امیدوار است در آینده نزدیک کشور ایران عضو رسمی این سازمان باشد. انتظار می رود که کشور چین با ایران و همه اعضای سازمان شانگهای همکاری های وسیعتر، مهمتر و اثربخش تری انجام دهد.