حسین کندری کارگردان فیلم سینمایی «اینجا کسی نمی میرد» که در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از محبوب ترین فضاهای مورد علاقه من در سینما فضای تحلیل گرایانه و سایکودرام است و با توجه به اینکه داستان این فیلم چنین امکانی را برای ما فراهم می کرد تا بتوانیم شخصیت اصلی فیلم را در فضای سایکودرام قرار دهیم، از این فرصت استفاده کردیم و چنین فضایی را به تصویر کشیدیم.

وی با تاکید اینکه فیلم یک اثر سایکودرام است، توضیح داد: از اواسط فیلم «اینجا کسی نمی میرد» یک نگاه کاملا تحلیل گرایانه در فیلم حاکم می شود، در واقع مخاطب تا میانه فیلم با یک سورپرایز مواجه می شود اما از میانه فیلم به بعد مسائل مختلفی که در فیلم رخ داده است، مورد تحلیل قرار می گیرد.

این کارگردان سینما بیان کرد: برای ساخت این اثر سینمایی در ابتدا یک هسته سه نفره شامل من به عنوان کارگردان، سینا سعیدیان به عنوان تهیه کننده و بهار کاتوزی به عنوان نویسنده فیلمنامه حضور داشتیم و طی جلسات مختلف گزینه هایی را که برای بازی در نقش های این اثر سینمایی مناسب بودند بررسی کردیم که در نهایت تنها به ۵ گزینه برای نقش اصلی رسیدیم. گزینه اول ما هومن سیدی بود که بعد از مطالعه فیلمنامه از آن بسیار خوشش آمد.

کندری گفت: این بازیگر کاملا با نقش مورد نظر ما متناسب بود و جلساتی را با هومن سیدی برگزار کردیم که در نهایت بازی در این فیلم را قبول کرد. البته در ابتدا با هومن سیدی برای حضور در این فیلم به بن بست رسیدم اما درنهایت توانستیم وی را برای بازی در این اثر سینمایی راضی کنیم.

وی ادامه داد: رضا بهبودی یکی دیگر از بازیگران مورد نظر من برای حضور در این فیلم بود که همراهی او را در «اینجا کسی نمی میرد» داشتیم. او نیز از جمله بازیگران توانا و باهوش سینمای ایران است که به خوبی در این فیلم بازی کرده است. مهدی حسینی نیز هر چند نقش کوتاهی در فیلم دارد اما بازی بسیار خوبی در فیلم داشت.

این کارگردان بیان کرد: هرچند بهار کاتوزی به عنوان نویسنده در این پروژه با ما همکاری داشت، اما در یکی از مهمترین نقش های کلیدی این فیلم سینمایی به عنوان بازیگر حضور پیدا کرد، نقشی بسیار پیچیده ای که در مرز واقعیت و خیال بود. در واقع برای نشان دادن این نقش و فضایی که در آن حضور داشت، تنها بازی بازیگر و طراحی لباس می توانست به ما و انتقال حس به مخاطب کمک کند که خوشبختانه کاتوزی به خوبی توانست این نقش را در این فیلم بازی کند.

کندری در پایان گفت: «اینجا کسی نمی میرد» فیلمی کاملا مناسب گروه «هنر و تجربه» است و از همان ابتدای نگارش فیلمنامه در نظر داشتیم تا این فیلم در بخش «هنر و تجربه» فیلم فجر حضور داشته باشد و در نهایت در این گروه سینمایی اکران شود. همچنین در تلاش هستیم تا این اثر سینمایی را به دیگر جشنواره های بین المللی ارسال کنیم.

و اما سینا سعیدیان تهیه کننده «فیلم اینجا کسی نمی میرد» در آستانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از شرایط خاص تولید این فیلم اینگونه گفت: منتظر فرصتى بودم كه بتوان يك اثر سينمايى مستقل با قصه اى متفاوت و با شرايط توليدى كم هزينه با توجه به بودجه كاملا شخصى ساخت و زمانى كه فيلمنامه نقطه صفر (نام اوليه فيلمنامه) را مطالعه كردم. طی جلساتى كه به اتفاق هسته مركزى اين فيلم متشكل از بهار كاتوزى نويسنده و حسين كندرى كارگردان در بهمن ماه ٩٣ داشتیم به پيش توليد رسيديم. حسین کندری در کنار كارگردانی مديريت فيلمبردارى پروژه را نيز برعهده داشت . مطمئنا سينماگران اهل فن مطلع هستند مديريت كردن اين دو بخش در كنار هم آن هم براى يك فيلمساز فيلم اولى كاريست بس دشوار و تنها از عهده يك فيلمساز توانمند برمى آيد.

وی با اشاره به لوکیشن فیلم که در ارتفاعات قله دماوند بوده است، افزود: به پيشنهاد من لوكيشن فيلم را در منطقه رينه لاريجان و زير قله دماوند انتخاب كرديم. كار كردن در آن شرايط آب و هوايى و بدون امكاناتى نظير آب و برق شرايط توليد را سخت تر می كرد. تمامى لوكيشن هاى فيلم با مدیریت و طراحی امیرحسین دوانی در زمان پيش توليد ساخته شد. به تعبيرى می توان گفت ما مرتفع ترين فيلم سينماى ايران را ساخته ایم و قطعا بدون همراهى تك تك عوامل فيلم اين اتفاق ميسر نمى شد.

این تهیه کننده جوان در ادامه افزود : ايمان دارم با توجه به امكاناتى كه در اختيار گروه بوده و همين طور مدت زمانى كه ساخت فيلم طول كشيد، خروجى خوبی داشتیم و از ماحصل كار رضايت داريم . اميدوارم مخاطبان هم با فيلم ارتباط برقرار كنند.

سعیدیان در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اولین بار در سینمای ایران با دوربين بلك مجيك اورسا فيلمبردارى كرديم.

«اينجا كسى نمى ميرد» در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فيلم فجر امسال حضور دارد.