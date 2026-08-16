بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری گرگان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین‌محلی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران امانتداران مردم و مسئولان هستند و نقدها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات شهر مؤثر باشد.

وی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گرگان افزود: در سال گذشته، با وجود شرایط سخت اقتصادی، بودجه شهرداری نه‌تنها به‌طور کامل محقق شد، بلکه میزان تحقق از رقم مصوب نیز فراتر رفت.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: بودجه امسال شهرداری حدود ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۶ همت پیش‌بینی شده است و تلاش مجموعه شورا و شهرداری بر این است که این رقم نیز به‌طور کامل و حتی بیش از میزان مصوب محقق شود.

پایین‌محلی با اشاره به برخی اقدامات عمرانی انجام‌شده در دوره فعلی شورا گفت: افتتاح یکی از پروژه‌های گرگان پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال یکی از اقدامات مهم این دوره بود و عملیات آسفالت مسیر طبیعت نیز در حال تکمیل است.

وی همچنین از برنامه مدیریت شهری برای کاهش مشکلات ترافیکی در شرق گرگان خبر داد و گفت: در این محدوده، ۲۶ گره ترافیکی شناسایی شده که برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تأکید کرد: در ادامه فعالیت شورا باید تمرکز بیشتری بر اجرای پروژه‌های عمرانی، بازگشایی معابر و ایجاد مسیرهای جدید برای تسهیل تردد شهروندان داشته باشیم.

وی با اشاره به اجرای المان میدان بسیج نیز گفت: این پروژه پس از حدود ۱۷ سال به سرانجام رسید و راه‌اندازی شد که نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که با همکاری شورا و شهرداری به نتیجه رسیده است.

پایین‌محلی در ادامه به پروژه شهر بازی هزارپیچ و سورتمه این مجموعه اشاره کرد و افزود: مجموعه سورتمه آماده بهره‌برداری است، اما به دلیل وقوع جنگ در ۹ اسفند و خروج کارشناسان چینی، فرآیند تحویل و راه‌اندازی آن با مشکل مواجه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری، تلاش مجموعه مدیریت شهری را در پیشبرد امور شهر قابل توجه دانست.

وی همچنین از همراهی اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: پیشنهادها، انتقادها و مطالبات خبرنگاران می‌تواند در حل مشکلات آینده گرگان، به‌عنوان شهری با جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر، نقش مؤثری داشته باشد.

پایین‌محلی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید از نقدهای سازنده رسانه‌ها استقبال کند و با استفاده از ظرفیت خبرنگاران، مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهر را با جدیت بیشتری دنبال کند.