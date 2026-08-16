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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری گرگان محقق شد

بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری گرگان محقق شد

گرگان-رئیس شورای اسلامی شهرگرگان گفت:بودجه امسال نیز با هدف تحقق بیش از ۶هزارمیلیارد تومان تدوین شده وتوسعه پروژه‌های عمرانی،بازگشایی معابر ورفع گره‌های ترافیکی ازاولویت‌های مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی پایین‌محلی شامگاه شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران امانتداران مردم و مسئولان هستند و نقدها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات شهر مؤثر باشد.

وی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گرگان افزود: در سال گذشته، با وجود شرایط سخت اقتصادی، بودجه شهرداری نه‌تنها به‌طور کامل محقق شد، بلکه میزان تحقق از رقم مصوب نیز فراتر رفت.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: بودجه امسال شهرداری حدود ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۶ همت پیش‌بینی شده است و تلاش مجموعه شورا و شهرداری بر این است که این رقم نیز به‌طور کامل و حتی بیش از میزان مصوب محقق شود.

پایین‌محلی با اشاره به برخی اقدامات عمرانی انجام‌شده در دوره فعلی شورا گفت: افتتاح یکی از پروژه‌های گرگان پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال یکی از اقدامات مهم این دوره بود و عملیات آسفالت مسیر طبیعت نیز در حال تکمیل است.

وی همچنین از برنامه مدیریت شهری برای کاهش مشکلات ترافیکی در شرق گرگان خبر داد و گفت: در این محدوده، ۲۶ گره ترافیکی شناسایی شده که برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تأکید کرد: در ادامه فعالیت شورا باید تمرکز بیشتری بر اجرای پروژه‌های عمرانی، بازگشایی معابر و ایجاد مسیرهای جدید برای تسهیل تردد شهروندان داشته باشیم.

وی با اشاره به اجرای المان میدان بسیج نیز گفت: این پروژه پس از حدود ۱۷ سال به سرانجام رسید و راه‌اندازی شد که نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که با همکاری شورا و شهرداری به نتیجه رسیده است.

پایین‌محلی در ادامه به پروژه شهر بازی هزارپیچ و سورتمه این مجموعه اشاره کرد و افزود: مجموعه سورتمه آماده بهره‌برداری است، اما به دلیل وقوع جنگ در ۹ اسفند و خروج کارشناسان چینی، فرآیند تحویل و راه‌اندازی آن با مشکل مواجه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شهردار، اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری، تلاش مجموعه مدیریت شهری را در پیشبرد امور شهر قابل توجه دانست.

وی همچنین از همراهی اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: پیشنهادها، انتقادها و مطالبات خبرنگاران می‌تواند در حل مشکلات آینده گرگان، به‌عنوان شهری با جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر، نقش مؤثری داشته باشد.

پایین‌محلی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید از نقدهای سازنده رسانه‌ها استقبال کند و با استفاده از ظرفیت خبرنگاران، مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهر را با جدیت بیشتری دنبال کند.

کد مطلب 6917903

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