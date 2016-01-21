به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در کشور و با بیان اینکه در کشور ما هر پدیده نویی که به وجود می آید ابتدا حالت دفاعی در مقابل آن می گیریم و این موضوع سبب می شود تا فرصت هایی را که باید در مقابل آن پدیده استفاده کنیم از دست بدهیم اظهار داشت: افکار متفاوت در ارتباط با فضای مجازی وجود دارد اما باید توجه داشت که در این پدیده فرصت و تهدید به تعداد بیشماری وجود دارد و باید با آموزش صحیح این امکان را برای افراد و سنین مختلف فراهم کنیم تا آن ها بتوانند این محیط را از هم تفکیک کرده و از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه اعتقاد دولت براین است که نمی توان از توسعه و پیشروی فضای مجازی جلوگیری کرد گفت: جامعه فضای مجازی مانند یک جامعه حقیقی است که حق انتخاب توسط افراد جامعه انجام می گیرد. دولت بر دسترسی آزاد به اطلاعات توسط عموم افراد جامعه تاکید دارد و معتقدیم که افراد نیازی به مراقبت در استفاده از فضای مجازی ندارند و باید با استفاده از نخبگان و رسانه ها آگاهی لازم را برای بالا بردن سطح دانش استفاده از فضای مجازی به جامعه داد.

وزیر ارتباطات گفت: آماده هستیم تا پهنای باند موجود در کشور را به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه برسانیم تا استفاده از پهنای باند داخلی ۸۰ درصد و اینترنت بین الملل به ۲۰ درصد برسد. البته تمام این توسعه باز هم برای استفاده کاربران داخلی بسیار ناچیز است و امیدواریم با سرمایه گذاری بیشتر شاهد توسعه سریعتر در جهت ایجاد زیرساخت های ارتباطی کشور باشیم.

واعظی با اشاره به اینکه باید مردم روستاهای دورافتاده نیز همانند شهری ها از امکانات ارتباطی استفاده کنند گفت:در ادامه ایجاد عدالت ارتباطی در کشور تاکنون ۱۵ هزار روستا از اینترنت بهره مند شده اند. این درحالی است که در ابتدای دولت تعداد روستاهایی که به اینترنت دسترسی داشتند ۲۰۰ روستا بود. قرار است تا پایان سال تعداد روستاهای مجهز شده به اینترنت به ۲۵ هزار روستا برسد.