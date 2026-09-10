۲۸۴ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد دیه استان اصفهان اظهار کرد: در چهار ماه ابتدایی سال جاری، با تلاش ستاد دیه و همراهی خیران، زمینه آزادی ۲۸۴ نفر از محکومان حبس غیربزهکار از زندانهای استان فراهم شد.
وی افزود: از مجموع این افراد، ۲۲۲ نفر دارای محکومیتهای مالی، ۶۰ نفر مربوط به پروندههای مهریه و ۲ نفر نیز محکومیت دیه داشتند که با اقدامات انجام شده و تأمین منابع مورد نیاز، به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مجموع بدهی این زندانیان تصریح کرد: میزان بدهی این افراد نزدیک به هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان بود که با استفاده از ظرفیتهای مختلف، بخش قابل توجهی از این مبالغ تعیین تکلیف و زمینه آزادی محکومان فراهم شد.
گذشت شکات و اعسار؛ دو مسیر اصلی آزادی زندانیان
جعفری ادامه داد: در فرآیند آزادی این ۲۸۴ نفر، بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان از مطالبات با گذشت شکات و بیش از ۴۰ میلیارد تومان نیز از محل نقدینگی محکومان تأمین شد.
وی اضافه کرد: همچنین بیش از هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان از بدهی این افراد از طریق پذیرش اعسار محکومان تعیین تکلیف شد و ۱۵ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی اختصاص یافت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بیش از ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز به صورت کمک بلاعوض از محل منابع ستاد دیه و کمکهای خیران برای آزادی این زندانیان اختصاص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه از مجموع زندانیان آزادشده ۲۷۰ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، خاطرنشان کرد: آزادی این افراد تنها به معنای خروج یک محکوم از زندان نیست، بلکه بازگشت یک عضو خانواده به محیط زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از استمرار حبس را نیز به دنبال دارد.
جعفری با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: ستاد دیه با استفاده از ظرفیت خیران، سازمانها و نهادهای مختلف تلاش میکند زمینه آزادی افرادی را فراهم کند که به دلیل محکومیتهای مالی و غیرعمد در زندان به سر میبرند.
وی از سازمانها و نهادهای مشارکتکننده و به ویژه خیران و مردم نیکوکار و نوعدوست استان اصفهان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان، بهویژه مددجویان زندان، پیشتاز بودهاند، قدردانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: تداوم این مشارکتها میتواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان داشته باشد.
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