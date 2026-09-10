اپل به کلاب تولید کنندگان موبایل تاشو پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این نخستین مراسم رونمایی از محصولات اپل با حضور جان تورنس مدیر ارشد اجرایی جدید این شرکت است.

نخستین موبایل تاشو اپل هفت سال پس از پیشتازی سامسونگ در این دسته ارائه می شود اما انتظار می رود شرکت فناوری آمریکایی سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار بگیرد.

ترنس دراین مراسم گفت: شرکت های دیگر موبایل های تاشویی ابداع کرده اند که شبیه دوموبایل عجیب هستند که به یکدیگر چسبیده اند.

آیفون دو در حالت تاشده به شکل و اندازه یک پاسپورت از جنس تیتانیوم ساخته شده است و یک نمایشگر داخلی ۱۹ سانتیمتری(۷.۶ اینچ) و یک نمایشگر خارجی ۱۴ سانتیمتری(۵.۴ اینچی) دارد. دستگاه مذکور در دو رنگ ارائه می شود.

این دستگاه تاشو از ۲۳ اکتبر در ۷۰ کشور جهان به فروش می رسد. اپل دوربین های متعدد دستگاه از جمله یک لنزخارجی، دو لنز پشتی ویک لنز داخلی. این لنزها را می توان به طور همزمان و زمانیکه دستگاه باز است، استفاده کرد. قیمت پایه آیفون دو ۱۹۹۹ دلار است.

اپل همچنین یک برنامه لیزینگ ماهانه به نام«آپ گرید اپل» معرفی کرد که به مصرف کنندگان اجازه می دهد بهای دستگاه را طی یک یا دوسال پرداخت کنند.

نشریه ایندپندنت نیز در گزارشی نوشت :در کنار این دستگاه اپل آیفون ۱۸ پرو و ۱۸ پرومکس را معرفی کرد که قدرتمندترین موبایل های این شرکت هستند و با هدف تبدیل دستگاه به یک هاب هوش مصنوعی مرکزی برای زندگی افراد ارائه شده اند. به روز رسانی های جدید روی ویژگی های هوش مصنوعی، عملکرد بهتر، باتری بهبود یافته و دوربین متمرکز هستند.

قیمت پایه آیفون پرو ۱۱۹۹ دلار است که ۱۰۰ دلار از آیفون ۱۷ بالاتر رفته است که دلیل آن کمبود ذخایر تراشه حافظه است. پیش سفارش این دستگاه از ۱۲ سپتامبر آغاز می شود.

این دو دستگاه جایگزین دو آیفون رده بالای ۱۷ پرو و ۱۷ پرومکس می شوند. ظاهر خارجی این دستگاه ها نسبت به نسخه قبلی تغییرات اندکی داشته اند. اما اپل داخل آیفون های جدید یک پردازشگر قدرتمندتر جدید اضافه کرده که نه تنها سرعت عملکرد دستگاه را سریع تر کرده، بلکه عملکرد هوش مصنوعی را بهبود می بخشد. آیفون های جدید همراه سیری با طراحی جدید عرضه می شوند که قادر به استفاده از ویژگی های هوش مصنوعی برای ساماندهی زندگی هستند.

باتری این دستگاه ها نیز به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. باتری آیفون ۱۸ پرو که اندازه کوچکتری دارد با باتری آیفون ۱۷ پرومکس یکسان است. باتری آیفون ۱۸ پرو مکس نیز ۱۸ ساعت دوام می آورد.



بهبودهای ایجاد در دستگاه ها به وسیله طراحی جدید باتری و همچنین تراشه جدید A20 ارائه شده اند. این سریع ترین تراشه برای موبایل در بازار است. همچنین دستگاه ها شامل یک جی پی یو هستند که عملکرد آن ۴۰ درصد بهبود یافته است. دلیل این بهبود عملکرد نیز یک محفظه بخار جدید است که از آب برای خنک کردن موبایل استفاده می کند.

اپل همچنین دوربین های جدید به مدل های پرو افزوده که بزرگترین ارتقا طی چند سال به حساب می آید.

علاوه بر آنچه گفته شد یک ویژگی جدید به نام Apple Reference Image نیز معرفی شد که هدف آن جلوگیری از رواج تصاویر جعلیِ تولیدشده با هوش مصنوعی است. این قابلیت، نسخه‌ای امن و ویرایش‌نشده از تصویر را ذخیره می‌کند تا افراد بتوانند ثابت کنند عکسی که در اختیار دارند، دقیقاً همان چیزی است که در واقعیت دیده‌اند.

آیفون ۱۸ پرو جدید «دینامیک آیلند» کوچک‌تری دارد و بریدگی بالای صفحه که دوربین و سایر حسگرها را در خود جای داده است. به گفته اپل، کوچکتر بودن این بریدگی بدین معناست که داینامیک آیلند می‌تواند اطلاعات زنده بیشتری را در بالای صفحه نمایش دهد.

این گوشی جدید با سیستم‌عامل آینده اپل، یعنی iOS 27، عرضه خواهد شد که بهبودهای متعددی را در عملکرد و قابلیت‌های دستیار صوتی «سیری» (Siri) به همراه دارد.