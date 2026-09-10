آیت الله دری: عصر ظهور آغاز قلمرو بیکران عدالت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن کریم اظهار کرد: یکی از احتمالات درباره مفهوم «عصر» در این سوره، عصر پیامبر اکرم(ص) و احتمال دیگر، عصر ظهور حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج) است.
وی افزود: انسان در فضای حاکمیت جهل، ظلم، فساد و تباهی، در معرض خسران قرار دارد و نمونههای این وضعیت را میتوان هم در تاریخ بشریت و هم در شرایط امروز جهان مشاهده کرد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: اگرچه شکل بتپرستی در طول زمان تغییر کرده است، اما مظاهر آن همچنان در قالب پرستش زر و تزویر و دلبستگی به قدرت و دنیاطلبی در جوامع مختلف دیده میشود و انسان را از مسیر حقیقت و ارزشهای الهی دور میکند.
وی ادامه داد: در برخی روایات، «عصر» به دوران ظهور حجت الهی تفسیر شده است که با محتوای سوره نیز قابل تطبیق بوده و میتوان آن را عصر حاکمیت ایمان، معرفت الهی و عدالت دانست.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: بشریت باید از فضای جهل و خسران عبور کرده و به عصری برسد که ایمان، معرفت الهی، عدالت و عمل صالح بر آن حاکم باشد.
وی افزود: قرآن کریم راه نجات انسان از خسران را در ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و صبر میداند که بشریت را به سوی زندگی شایسته و الهی هدایت میکند.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: عصر ظهور حضرت ولیعصر(عج) عصر حاکمیت ایمان و عمل صالح است و انسان باید از تباه کردن سرمایه عمر در مسیر غفلت و دنیاطلبی پرهیز کند، چراکه عمر بدون بهره معنوی، سرمایهای از دسترفته است.
وی گفت: راه نجات بشریت، ایمان و حقطلبی است و ظهور حضرت ولیعصر(عج) نویدبخش تحقق عدالت و پایان ظلم در جهان خواهد بود.
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