مصوبات شورای فرهنگ عمومی با امضای استاندار ضمانت اجرا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات این شورا اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید، تکلیف ضمانت اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی مشخص شده است.

وی افزود: مصوبات شورای فرهنگ عمومی در استان با امضای استاندار و در شهرستان با امضای فرماندار ابلاغ می‌شود و وقتی مدیر عالی استان مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند، انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز برای اجرای آن اهتمام داشته باشند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: اگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی اجرا نشود، با توجه به جایگاه قانونی و ابلاغ آن از سوی مدیر عالی استان، ترک فعل محسوب می‌شود و روشن‌تر از این، ضمانت اجرایی برای مصوبات وجود ندارد.

آشنا با اشاره به عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در حوزه شورای فرهنگ عمومی گفت: این استان در برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی وضعیت مطلوبی دارد و در میان استان‌های کشور، از استان‌هایی است که جلسات شورا در شهرستان‌های آن به شکل منظم برگزار شده است.

وی ادامه داد: برای نمونه، شهرستان‌های باشت و کهگیلویه جلسات شورای فرهنگ عمومی خود را برگزار کرده‌اند و در مرکز استان نیز این جلسات با جدیت دنبال می‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تقدیر از فعالیت کمیته‌های ذیل شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: کمیته‌های پنج‌گانه شورای فرهنگ عمومی در این استان با همت اعضا فعال هستند و این موضوع قابل تقدیر است.

آشنا در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارات شورای فرهنگ عمومی بیان کرد: در آیین‌نامه جدید به صراحت درباره سهم اعتبارات ملی شورای فرهنگ عمومی نیز تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور مکلف است اعتبارات مربوط به شورای فرهنگ عمومی را در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار دهد تا برنامه‌های فرهنگی شوراها امکان اجرا پیدا کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین با اشاره به موضوع «برش نقش فرهنگی» استان اظهار کرد: پنج مسئله اساسی در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده و برای حل این مسائل نیز برنامه تدوین شده است.

آشنا افزود: معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها مکلف هستند موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های فرهنگی را صرفاً بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و استان تنظیم کنند.

وی تأکید کرد: مسائل مطرح‌شده از جمله خانواده، هویت ملی، هویت دینی و فضای مجازی باید در قالب همین برنامه دنبال شود و شورای فرهنگ عمومی کشور نیز برای حل این مسائل در کنار استان خواهد بود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درباره عدالت فرهنگی نیز گفت: برش فرهنگی باید به شهرستان‌ها نیز منتقل شود تا برنامه‌های فرهنگی تنها در مرکز استان متمرکز نباشد.

آشنا در پایان با تقدیر از عملکرد شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در میان استان‌های کشور از نظر پوشش و فعالیت بخش‌های مختلف شورای فرهنگ عمومی وضعیت قابل قبولی دارد و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.