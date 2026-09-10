مدیرکل صمت کرمانشاه: هدف ما این است که تولیدکننده کرمانشاه تنها نماند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: روز صنعت و معدن فرصتی برای قدردانی از تلاش مردان و زنانی است که در سختترین شرایط چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند.
وی افزود: تولید تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه نمادی از امید، اشتغال، خودباوری و اقتدار ملی است و صنعتگران و معدنکاران استان با وجود مشکلات و محدودیتها همچنان در میدان تولید حضور دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از اقدامات یک سال گذشته این اداره کل، گفت: تلاش کردیم رویکرد مدیریت حوزه تولید، میدانی، مسئلهمحور و نتیجهگرا باشد؛ به این معنا که به جای صرفاً طرح مشکلات واحدهای تولیدی، در کنار تولیدکنندگان حضور پیدا کنیم، مسائل را از نزدیک ببینیم و تا رسیدن به نتیجه آنها را پیگیری کنیم.
باقرخانی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۱۰۲ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی و معدنی صادر شده که ۹۳ مورد مربوط به حوزه صنعت و ۹ مورد مربوط به بخش معدن بوده است. این طرحها زمینه ایجاد سه هزار و ۷۷۱ فرصت شغلی مستقیم را فراهم کرده و بیش از ۱۶ همت سرمایهگذاری به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه پشت هر پروانه بهرهبرداری یک سرمایهگذار، کارآفرین، فرصت شغلی و خانواده قرار دارد، عنوان کرد: احیای واحدهای راکد و بازگرداندن ظرفیتهای از دست رفته نیز از دیگر اولویتهای جدی بوده است، چرا که بازگشت واحدهایی که زمین، زیرساخت و ماشینآلات دارند، یکی از کمهزینهترین و سریعترین مسیرهای افزایش تولید و اشتغال محسوب میشود.
مدیرکل صمت کرمانشاه تصریح کرد: با مدیریت استاندار کرمانشاه طی یک سال گذشته ۲۱ واحد صنعتی و معدنی راکد به چرخه تولید بازگشتند و ظرفیت تولید و اشتغال آنها فعال شد. همچنین ۴۶ واحد که با ظرفیت پایینتر از ظرفیت اسمی فعالیت میکردند، توانستند به ظرفیت بالاتری برسند.
باقرخانی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مجموعههای اقتصادی استان، ۱۶.۸ همت تسهیلات از محل سفر رئیسجمهور به استان در اختیار بیش از ۱۰۹ واحد تولیدی قرار گرفت که این منابع در تکمیل طرحها، رفع مشکلات نقدینگی، توسعه واحدها و تثبیت اشتغال نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: منابع مالی زمانی ارزشمند است که با سرعت به سرمایه در گردش، تکمیل پروژه و در نهایت تولید و اشتغال تبدیل شود و این موضوع از محورهای مورد توجه در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تأمین سوخت واحدهای صنعتی و معدنی اظهار کرد: در شرایط مختلف تلاش شد واحدهای تولیدی با کمترین وقفه فعالیت کنند و با هماهنگی انجام شده، بیش از ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۰ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز واحدها در زمان جنگ توزیع شد.
باقرخانی خاطرنشان کرد: شاید تأمین سوخت در ظاهر یک اقدام اجرایی باشد، اما برای واحد تولیدی استمرار دسترسی به سوخت به معنای استمرار تولید، حفظ اشتغال و انجام تعهدات در برابر بازار است.
وی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از تولید دانست و گفت: تلاش کردیم فعالیت این کارگروه تنها به برگزاری جلسات اداری محدود نشود و مشکلات تولیدکنندگان در محل واقعی فعالیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل صمت کرمانشاه افزود: در قالب طرح «چهارشنبههای اقتصادی» که از سوی استاندار کرمانشاه مطرح شد، بیش از ۱۲۹ جلسه برگزار و از حدود ۲۰۰ واحد تولیدی بازدید شد و حدود ۷۳۸ مصوبه به تصویب رسید که بخش قابل توجهی از آنها اجرایی شده است.
باقرخانی تأکید کرد: برای ما مهم است تولیدکننده وقتی مسئله خود را مطرح میکند، اطمینان داشته باشد که مشکل او در چرخه اداری گم نمیشود و دستگاههای مسئول، بانکها و مجموعههای مرتبط تا رسیدن به نتیجه در کنار او خواهند بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تأمین ارز و پشتیبانی از واحدهای تولیدی گفت: تأمین ارز مورد نیاز، پشتیبانی از ماشینآلات و مواد اولیه از مسائل جدی واحدهای تولیدی بوده و در این زمینه نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به عملکرد بخش صنعت و معدن در هفته دولت اظهار کرد: استان کرمانشاه در هفته دولت امسال رتبه سوم افتتاح پروژهها در سطح کشور را به خود اختصاص داد و در سه مرحله طی هفته دولت ۱۴۰۴، دهه مبارکه و هفته دولت ۱۴۰۵، حدود ۹۶ پروژه صنعتی و معدنی به بهرهبرداری رسید.
باقرخانی افزود: این پروژهها با سرمایهگذاری بیش از ۱۶.۷ همت و ایجاد سه هزار و ۲۸۱ فرصت شغلی همراه بوده و اسناد و مدارک مربوط به این پروژهها نیز موجود است.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم مجموعه اقدامات انجام شده در یک سال گذشته را در یک جمله خلاصه کنیم، هدف ما این بوده است که در استان کرمانشاه تولیدکننده احساس نکند در میدان تولید تنهاست.
مدیرکل صمت کرمانشاه با بیان اینکه همچنان چالشهایی در حوزه صنعت و معدن استان وجود دارد، تصریح کرد: تأمین مالی و نقدینگی، زیرساخت انرژی، بازار صادرات، تأمین مواد اولیه و سایر مسائل از جمله مشکلات پیش روی تولیدکنندگان است، اما تجربه یک سال گذشته نشان داد بخش قابل توجهی از مشکلات تولید با همافزایی، حضور میدانی و تصمیمگیری بهموقع قابل حل است.
باقرخانی از حمایت استاندار کرمانشاه، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل قدردانی کرد و گفت: همراهی مسئولان موجب شد مسائل و مشکلات قابل حل، بدون پیگیری باقی نماند.
وی همچنین از دستگاههای امنیتی و نظارتی و نیروهای مجموعههای اطلاعاتی و سپاه حضرت نبی اکرم (ص) که در مسیر حمایت از تولید همکاری داشتهاند، تقدیر کرد و از بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان حامی این مراسم نیز تشکر کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خطاب به صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان استان گفت: شما فقط تولیدکننده کالا نیستید، بلکه تولیدکننده امید و اشتغال هستید و هر کارخانهای که به مدار تولید بازمیگردد، هر معدنی که ظرفیت آن افزایش مییابد و هر شغلی که در استان ایجاد میشود، گامی به سوی آینده بهتر کرمانشاه است.
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