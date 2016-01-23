آمار خودکشی در ناجا نصف شده است/شروط معافیت پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر سردار سید محمد رضا سید احمدیان با بیان اینکه سربازان بیشترین نرخ خودکشی را در نیروی انتظامی داشتند، عنوان کرد: سربازانی که وارد نیروی انتظامی میشوند تحت تستهای شخصیتی قرار گرفته و با دیدن علائم روحی آنان تسهیلات ویژهای برایشان در نظر گرفته میشود. همچنین برای آن دسته از سربازانی که دچار یا مستعد اختلالات روانی هستند نیز شرایطی انجام میشود که به عنوان مثال اسحله به آنان داده نمیشود.
وی درباره پراسترسترین یگانها نیز گفت: هر یگانی استرس خاص خودش را دارد.
احمدیان در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان نیز گفت: ستادکل نیروهای مسلح از مردادماه ۹۳ قانونی درباره معافیت پزشکی مشمولان ابلاغ کرد که بر اساس آن دستورالعملهای جدیدی در این زمینه صادر شد.
معاون بهداشت، درمان و امداد ناجا با بیان اینکه پس از این قانون مدل سربازگیری و همچنین ماموریتها نیز بهروز شدند، افزود: سربازانی که متقاضی بهرهمندی از معافیت پزشکی هستند باید پس از مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ به یک پزشک معتمد که اسامی آنها در دفاتر پلیس ۱۰+ موجود است مراجعه کنند و در آنجا تحت معاینات اولیه قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: پس از آن پزشک با معاینات اولیه برگ نوشتهای را به پلیس ۱۰+ داده و در آنجا وضعیت رسیدگی به درخواست از سوی سازمان وظیفه عمومی و از طریق پیامک به مشمول اطلاع داده میشود. به عنوان مثال در صورت موافقت گفته میشود که در فلان ساعت به یکی از بیمارستانهای نیروهای مسلح مراجعه کند.
وی ادامه داد: پرونده این افراد در کمیسیونی مورد بررسی قرار گرفته و اگر با آن موافقت شود معافیت موقت یا کامل به فرد داده میشود.
معاون بهداشت، درمان و امداد ناجا درباره اینکه معافیت موقت چطور معافیتی است؟ اظهار کرد: معافیت موقت به مشمولانی داده میشود که قصد درمان داشته باشند به عنوان مثال ممکن است کسی مشکلی داشته باشد که شش ماه به او فرصت داده میشود تا مشکلش را حل کند، ممکن است فردی هم معتاد باشد که شش ماه به او فرصت ترک داده خواهد شد که این یکی دو بار نیز تکرار خواهد شد.
وی اضافه کرد: معافیت دائم نیز مشخص شود که فرد به طور کامل به دلیل مشکلی که دارد از انجام خدمت سربازی معاف خواهد شد.
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