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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

مجيد جلالي در گفت و گو با "مهر":

آنها به دنبال اثبات ناكارآمدي من هستند/ديگر به اشتباهات داوري اعتقادي ندارم

آنها به دنبال اثبات ناكارآمدي من هستند/ديگر به اشتباهات داوري اعتقادي ندارم

من تا پيش از اين اعتقاد داشتم اشتباهات داوري جزوي از بازي فوتبال است اما وقتي بيشتر فكر مي كنم مي بينم انگار روند كار به گونه اي است تا من يك مربي ناكارآمد جلوه داده شوم.

مجيد جلالي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: وقتي در برنامه "90" با مجري برنامه صحبت كردم ، اشتباهات داوري را بخشي از فوتبال ذكر كردم اما بعد از اينكه نماينده فدراسيون با اين برنامه تماس گرفت و آن حرف ها را زد متوجه شدم در اين ميان هدف ، خود من هستم و انگار اشتباهات داوري بايد به گونه اي عليه تيم ما صورت بگيرد كه نتوانيم نتيجه بگيريم.

وي در ادامه تصريح كرد: كارآمدي يا ناكارآمدي هركس با حرف مشخص نمي شود بلكه در عمل معلوم مي شود.پس از برنامه"90" و بعدازاينكه نماينده فدراسيون بعضي مسائل را مطرح كرد متوجه شدم جريان به گونه ديگري است و مي خواهند اثبات كنند اگر تيم شهيدقندي يزد نتيجه نمي گيرد به دليل ناكارآمدي من بوده و نه ضعف داوري و مسائلي از اين دست.

جلالي در پايان گفت: حق تيم ما در بازي با سايپا و برق شيراز تضييع شد با اين حال كاري از دستمان برنمي آيد. شهيدقندي از اين پس با جديت بيشتري تمرينات خود را پشت سر مي گذارد و سعي مي كند با وجود بي عدالتي هاي موجود نتايج خوبي در ليگ برتر كسب كند و ماندني شود.

کد مطلب 303177

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