آنها به دنبال اثبات ناكارآمدي من هستند/ديگر به اشتباهات داوري اعتقادي ندارم

مجيد جلالي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: وقتي در برنامه "90" با مجري برنامه صحبت كردم ، اشتباهات داوري را بخشي از فوتبال ذكر كردم اما بعد از اينكه نماينده فدراسيون با اين برنامه تماس گرفت و آن حرف ها را زد متوجه شدم در اين ميان هدف ، خود من هستم و انگار اشتباهات داوري بايد به گونه اي عليه تيم ما صورت بگيرد كه نتوانيم نتيجه بگيريم.

وي در ادامه تصريح كرد: كارآمدي يا ناكارآمدي هركس با حرف مشخص نمي شود بلكه در عمل معلوم مي شود.پس از برنامه"90" و بعدازاينكه نماينده فدراسيون بعضي مسائل را مطرح كرد متوجه شدم جريان به گونه ديگري است و مي خواهند اثبات كنند اگر تيم شهيدقندي يزد نتيجه نمي گيرد به دليل ناكارآمدي من بوده و نه ضعف داوري و مسائلي از اين دست.

جلالي در پايان گفت: حق تيم ما در بازي با سايپا و برق شيراز تضييع شد با اين حال كاري از دستمان برنمي آيد. شهيدقندي از اين پس با جديت بيشتري تمرينات خود را پشت سر مي گذارد و سعي مي كند با وجود بي عدالتي هاي موجود نتايج خوبي در ليگ برتر كسب كند و ماندني شود.