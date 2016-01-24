بازدید نمایندگان سازمان فضایی چین از پژوهشگاه فضایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حدادپور سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در دیدار با لی گوپینگ مدیر کل مهندسی سیستم سازمان فضایی ملی چین و هیات همراه، درباره زمینه‌های فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

در این گفتگو‌ها، هیات چینی در مورد عملکرد کشور چین در حوزه فضا، از جمله تاریخچه فعالیت‌های فضایی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها و کاوشگرها و همچنین برنامه‌های آتی خود توضیحاتی ارائه کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران نیز در مورد فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشگاه و پژوهشکده‌‌های تابعه در زمینه مطالعه، طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، ناوبری و موقعیت‌یابی و زیست‌فضا مطالبی را بیان کرد.