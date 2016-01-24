  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲

بازدید نمایندگان سازمان فضایی چین از پژوهشگاه فضایی ایران

بازدید نمایندگان سازمان فضایی چین از پژوهشگاه فضایی ایران

در پی گسترش همکاری ایران و چین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضایی، نمایندگان سازمان فضایی ملی چین از پژوهشگاه فضایی ایران دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حدادپور سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در دیدار با لی گوپینگ مدیر کل مهندسی سیستم سازمان فضایی ملی چین و هیات همراه، درباره زمینه‌های فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

در این گفتگو‌ها، هیات چینی در مورد عملکرد کشور چین در حوزه فضا، از جمله تاریخچه فعالیت‌های فضایی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها و کاوشگرها و همچنین برنامه‌های آتی خود توضیحاتی ارائه کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران نیز در مورد فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشگاه و پژوهشکده‌‌های تابعه در زمینه مطالعه، طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، ناوبری و موقعیت‌یابی و زیست‌فضا مطالبی را بیان کرد.

کد مطلب 3032143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها