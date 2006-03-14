وجود 28 مبتلا به سل به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر سالك سالك امروز در جمع خبرنگاران افزود: با وجود كاهش موارد بيماري سل در كشور هشدارهاي جدي در مورد اين بيماري وجود دارد كه يكي از آنها همه گيري عفونت بيماري ايدز است چون فردي كه مبتلا به ايدز مي شود بدنش ديگر دفاعي در برابر ميكروب بيماري سل نخواهد داشت.

وي افزود: بروز اشكال مقاوم به درمان سل نيز هشداري در مورد اين بيماري است به گونه اي كه بيماري سل در اثر اجراي ناقص و نارساي برنامه كنترل سل و يا درمان ناقص تبديل به نوع مقاوم بيماري مي شود و در اين صورت نيز بيماري فرد ديگر غير قابل درمان است.

سالك گفت: 80 درصد موارد بيماري سل در 22 كشور جهان قرار دارد كه 2 كشور آن يعني افغانستان و پاكستان جزو كشورهاي همسايه در جنوب شرقي و شرقي ايران هستند همچنين در در بخش شمالي نيز ايران در معرض موارد زياد سل در كشورهاي استقلال يافته و در غرب توسط عراق كه طي 2 تا 3 سال آينده تعداد موارد بيماري مزمن در آنها افزايش مي يابد نيز در محاصره اين بيماري هستيم كه اين هم يكي از هشدارها در مورد بيماري است.

سالك ادامه داد: هنوز هم اطلاعات مردم در مورد بيماري سل بسيار كم است كه اين هشدار بزرگي در اين زمينه است چون علت هاي ديگر نظير همه گير عفونت بيماري ايدز و... زماني خطر محسوب مي شود كه آگاهي هاي مردم در زمينه اين بيماري افزايش نيابد.

وي افزود: هم اكنون 29 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند كه تا 6 ماه اخير برنامه اي براي كنترل سل نداشت اما هم اكنون در اين مورد برنامه ريزي كرده است. همچنين از آنجا كه نزديك به 80 درصد بيماران سرپايي به بخش خصوصي مراجعه مي كنند بنابراين بايد براي پزشكان شاغل در بخش خصوصي برنامه هاي بازآموزي منظم و مستمر در اين زمينه در نظر گرفته شود.

سالك گفت: براي فعال شدن در زمينه كنترل بيماري سل ، بايد همه بخش هاي خدمات بهداشتي و درماني اعم از دولتي و خصوصي، تامين اجتماعي، مراكز درماني نظامي و انتظامي، بيمارستانهاي طرف قرارداد با سازمانهاي مختلف نظير بانك ها و شهرداري ها در برنامه كنترل سل كه به موجب آن كميته اي متشكل از نمايندگاني از وزارت بهداشت، جمعيت حمايت از مسلولان، كميته امداد امام خميني، بسيج، نظام پزشكي، تامين اجتماعي، صدا و سيما، ساطمان زندانها، كيمسيون بهداشت مجلس، دفتر مقام معظم رهبري ايجاد شده ، همكاري كنند.

كارشناس ارشد اداره سل و جزام مركز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت گفت: اين كميته قرار است چند مركز تشخيص و درمان را در آن سوي مرزها ايجاد كنند تا افراد خارجي كه تمايل به درمان خود در ايران دارند به اين مراكز مراجعه كنند تا از ميزان تردد آنها به كشور كاسته شود.