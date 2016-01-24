«کری» به امید مهار کره شمالی راه لانه اژدها را در پیش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت واشنگتن تا جلب حمایت چین برای موافقت با قطعنامه شورای امنیت مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر علیه کره شمالی، فاصله زیادی دارد.

پیونگ یانگ در تاریخ ششم ماه میلادی جاری (ژانویه) آزمایش نخستین بمب هیدروژنی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت که این موضوع با واکنش شدید آمریکا و کشورهای حوزه پاسیفیک مواجه شد.

بهت ناشی از آزمایش هسته ای کره شمالی به حدی شدید بود که حتی چین به عنوان اصلی ترین شریک منطقه ای و جهانی پیونگ یانگ به آن واکنش نشان داده و به صف منتقدین پیوست.

با این حال، آنگونه که سامانتا پاور می گوید چین علیرغم مخالفت با برنامه هسته ای کره شمالی هنوز آمادگی حمایت از اقدامات بازدارنده علیه این کشور را ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مواضع آمریکا و چین در راستای تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی به یکدیگر نزدیک تر شده است، بی آنکه توضیح بیشتری بدهد به گزینه «خیر» اکتفا کرد.

این در حالی است که به گفته روزنامه «واشنگتن پست»، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه پس از ترک ریاض به ترتیب راهی لائوس، کامبوج و چین خواهد شد تا به این ترتیب با دور شدن از بحران سوریه و مسائل خاورمیانه این بار توجه خود را به مناقشات ارضی دریای چین جنوبی و صد البته جلب رضایت پکن به حمایت از قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی معطوف کند.

نخستین مقصد کری پس از ترک ریاض کشور لائوس خواهد بود که ریاست دوره ای «آ سه آن» یا انجمن ملل آسیای جنوب شرقی را بر عهده دارد و هدف از آن اعمال فشار بر اعضای این سازمان برای موضع گیری در برابر اقدامات پکن در دریای چین جنوبی عنوان می شود. وزرای امور خارجه آمریکا از سال ۱۹۵۵ فقط دو بار به لائوس سفر کرده اند که مورد قبلی به سال ۲۰۱۲ و سفر «هیلاری کیلینتون» وزیر امور خارجه وقت آمریکا باز می گردد.

یکی از علل پافشاری کری بر موضوع مناقشات ارضی، اعتراض ویتنام به حفاری های نفتی پکن در منطقه ای از دریای چین جنوبی است که مورد اختلاف دو کشور است.

مقصد دوم سفر کری، کشور کامبوج است که از حامیان پکن در مناقشات دریای چین جنوبی به حساب می آید و آمریکا باید راهی برای قانع کردن آن پیدا کند.

در نهایت، کری سفر آسیایی خود را با حضور در لانه اژدها به پایان می برد تا شاید بتواند نظر مساعد پکن را برای همگامی با سئول، واشنگتن و توکیو در موضع گیری علیه کره شمالی جلب کند.

آمریکا مدعی است چین به اندازه کافی از نفوذ خود برای اعمال فشار بر روی «کیم جونگ اون» رهبر جوان کره شمالی استفاده نمی کند و لازم است که در قبال آزمایش بمب هیدروژنی پیونگ یانگ مواضع جدی تری اتخاذ کند.