چین با قطعنامه جدید علیه کره شمالی موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا و «وانگ ئی» همتای چینی وی در روز چهارشنبه بر سر قطعنامه جدید علیه کره شمالی به اتفاق نظر دست یافتند حال آنکه اختلاف دو کشور بر سر نحوه اعمال فشار به پیونگ یانگ همچنان به قوت خود باقی است.

اتفاق نظر وزرای امور خارجه آمریکا و چین بر سر لزوم مهار هسته ای کره شمالی حاصل مذاکره پنج ساعته ای بود که با حضور آنها در کنفرانس خبری مشترک به پایان رسید. حال آنکه به ادعای رسانه ها، آثار تنش و خستگی در چهره هر دو دیپلمات به خوبی هویدا بود.

حضور این دو نفر در جمع خبرنگاران با تمرکز غیر معمول کری بر خطرات برخاسته از کره شمالی همراه بود در حالیکه در مقابل وانگ ئی به دفعات ضرورت حفظ ثبات در شبه جزیره کره را یادآور شد. در عین حال، هر دو نفر علاوه بر توافق برای وضع قطعنامه علیه پیونگ یانگ، حول تفاهم بر سر جزئیات را به صحبت های بیشتر و طرح موضوع در شورای امنیت ملی آمریکا منوط کردند.

چین با وجود اینکه تنها متحد منطقه ای و بین المللی کره شمالی به حساب می آید، از دور قبلی تحریم های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای پیونگ یانگ حمایت کرد و در قبال آزمایش اخیر این کشور یعنی آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی واکنش منفی را از خود نشان داد.

با این حال، وانگ ئی در نشست خبری که بعد از ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا داشت به صراحت گفت: در حال حاضر، اعمال تحریم هدف نهایی ما نیست. در واقع، هدف اصلی ما طرح دوباره مسئله هسته ای شبه جزیره کره بر سر میز مذاکره باشد.

ناگفته نماند که مذاکرات شش جانبه با حضور کره جنوبی، روسیه، ژاپن، آمریکا و چین در سال ۲۰۰۳ میلادی با هدف حل پرونده هسته ای پیونگ یانگ آغاز شد اما با انجام نخستین آزمایش اتمی کره شمالی در سال ۲۰۰۶ بی نتیجه به پایان رسید. آزمایش اخیر کره شمالی که در تاریخ ۶ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) انجام گرفت، چهارمین آزمایش هسته ای این کشور بود.