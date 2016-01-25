پیشکسوت خوشنویس میزبان رییس سازمان فرهنگی هنری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره هجدهمین نشست چهارشنبههای هنر این سازمان گفت: در ادامه این نشستها که اختصاص به دیدار و گفتگوی رییس سازمان فرهنگی هنری با هنرمندان دارد محمود صلاحی از آتلیه جواد بختیاری یکی از هنرمندان خوشنویسی و رییس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران بازدید کرد.
وی درباره جزئیات این نشست گفت: در این دیدار رییس سازمان فرهنگی هنری از آثار بختیاری که طیسالها فعالیت هنری خلق شدند شامل برگزیدهای از خطهای کلاسیک و آثار جدید و تکنیکهای نقش برجسته بازدید کرد.
معاون هنری سازمان فرهنگی هنری افزود: دو دیدار دیگر نیز در آتلیه بختیاری برپا شد و لوریس چکناواریان و حسین محجوبی ضمن بازدید از آثار بختیاری به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعهای متنوع هنری امروز تهران پرداختند. یکی از ویژگیهای دیدارهای رییس سازمان فرهنگی هنری در «چهارشنبههای هنر» حضور و دید و بازدید هنرمندان رشتههای مختلف در محل سازمان یا آتلیه و منزل هنرمندان است.
وی درباره موضوع گفتگوی محمود صلاحی با جواد بختیاری گفت: در این نشست بحث و تبادل نظر درباره ارتباط منسجمتر انجمن خوشنویسان با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام و زمینههای شکلگیری شعبههای انجمن خوشنویشان در فرهنگسراهای پایتخت بررسی شد تا استادان انجمن خوشنویسان بتوانند در فرهنگسراهای تهران تدریس کنند.
عبدالحسینی اظهار کرد: گفتگو با چکناواریان در ادامه مباحث قبلی پیش رفت و روند ثبت، ضبط و اجرای سوئیت سمفونی عاشورا در دستور کار سال آینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار گرفت. همچنین گفتگو با حسین محجوبی حول محور استفاده از هنر نقاشی در راستای ارتقای فرهنگ شهری و شهروندی انجام شد.
«چهارشنبههای هنر» به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور دیدار هنرمندان برجسته کشور با رییس این سازمان برگزار میشود.
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