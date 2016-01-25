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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات نشست جدید شورای‌عالی کار/ پیشنهاد اصلاح نرخ ارز

جزئیات نشست جدید شورای‌عالی کار/ پیشنهاد اصلاح نرخ ارز

عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست روز سه‌شنبه این شورا با دو دستور کار خبر داد و گفت: پیشنهاد اصلاح نرخ ارز به منظور مبارزه با قاچاق کالا در راستای امنیت شغلی کارگران بررسی می‌شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار خبر داد و گفت: فردا سه شنبه نشستی در شورای عالی کار به دعوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: یکی از دستور کارهای نشست فردا بررسی پیشنهادات اصلاحی نرخ ارز و مبارزه با قاچاق کالا در راستای بهبود فضای کسب و کار به منظور ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی کارگران خواهد بود.

توفیقی خاطرنشان کرد: همچنین بررسی پیش نویس آئین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار نیز دیگر دستور کار جلسه جدید شورای عالی کار است. نشست فردای شورای عالی کار، بدون طرح مباحثی پیرامون دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار است.

کد مطلب 3033313

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