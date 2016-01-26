به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره فیلم اشراق که با حضور طلاب هنرمند و مسئولان فرهنگی در سالن سینما ونوس برگزار شد، اظهار داشت: طی سالهای اخیر اهمیت و قدرت رسانهها مطرح شده است و اهمیت رسانه در دنیای امروز به مثابه سایر عناصر زندگی نیست.
وی عنوان کرد: اگر به اطرافیان خود نگاهی کنیم و میزان مصرف فرهنگی خود را ارزیابی کنیم به این مهم دست مییابیم که در دنیای امروز رسانه تا چه اندازه اهمیت و قدرت دارد.
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه در عصر اشباح رسانهای واقعیت ساخته میشود، عنوان کرد: داستان موسی و ساحران در قرآن کریم نشان میدهد که ساحران بعد از به اژدهها درآمدن عصای حضرت موسی ایمان میآورند.
سحر دنیای امروز رسانه است
وی ادامه داد: سحر دنیای امروز سینما و رسانه است و اگر بتوانیم از این سحر رمزگشایی کنیم میتوانیم از آن سربلند بیرون آییم.
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز داشت: شایسته است طلاب و مسئولان حوزه فیلمهای جشنواره اشراق را تماشا کنند و آثار طلاب هنرمند و کسانی که درباره طلاب فیلم میسازند را مورد نقد و بررسی قر ار دهند.
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