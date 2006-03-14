خانواده هاي ايراني صاحب شناسنامه خانوار مي شوند

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: پس از پايان فاز اول طرح صدور شناسنامه الكترونيكي نوزادان ، فاز دوم صدور اين نوع شناسنامه ها براي افراد بالاي 15 سال و كساني كه شناسنامه قديمي در اختيار دارند ، در حال بررسي است.

سعيد عبودي با بيان اينكه در فاز دوم اين طرح شناسنامه افراد بالاي 15 سال نيز با شكل جديد و رايانه اي صادر خواهد شد ، اظهار داشت: در صورت لزوم و با توجه به وجود كارت شناسايي ملي نزد افراد بالاي 15 سال به جاي صدور يك شناسنامه جديد براي هر فرد ايراني بالاي 15 سال ، براي هر خانوار يك شناسنامه خانوار صادر خواهد شد .

وي با بيان اينكه البته فعلا چگونگي اجراي فاز دوم اين طرح در حال بررسي است ، تصريح كرد: براي اجراي فاز دوم دو روش پيشنهاد شده است.

عبودي توضيح داد: نوع اول اينكه در كنار صدور كارت ملي براي هر فرد ايراني ، شناسنامه هاي فعلي در دست مردم نيز تعويض و به جاي آن شناسنامه رايانه اي صادر شود و نوع دوم ، مانند بسياري از كشورها ، افرادي كه كارت شناسايي ملي دارند ديگر نيازي به شناسنامه نداشته و به جاي آن براي خانواده يك شناسنامه خانوار صادر شود.

وي در خصوص ويژگي اين شناسنامه ها اظهار داشت: با صدور شناسنامه خانوار اطلاعات مورد نياز افراد بالاي 15 سال كه عمدتا مربوط به سوابق ازدواج و ارتباط نسبي فرزندان است ، با صدور اين شناسنامه ها برطرف خواهد شد.

عبودي تصريح كرد: به عنوان مثال در صورتي كه خانواده اي در حال سفر قصد اقامت در يك هتل را داشته باشند ، ديگر نيازي نيست تمام افراد خانواده شناسنامه هاي خود را به همراه داشته باشند. بلكه همراه داشتن شناسنامه خانوار كه در آن تمام اطلاعات مورد نياز درج شده ، كافي خواهد بود.

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور گفت: به لحاظ معذوريت هاي قانوني و لزوم تغيير در برخي آيين نامه ها ، اين موضوع در حال بررسي است كه اميدواريم در سال 85 نتايج اين مطالعات موجب اتخاذ تصميم قطعي به منظور انتخاب بهترين راه حل جايگزين شود.

