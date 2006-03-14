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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۱۹

معاون حقوقي سجلي ثبت احوال در گفتگو با مهر خبر داد:

خانواده هاي ايراني صاحب شناسنامه خانوار مي شوند

خانواده هاي ايراني صاحب شناسنامه خانوار مي شوند

پس از آغاز اجراي طرح صدور شناسنامه هاي الكترونيكي نوزادان ، فاز دوم اجراي اين طرح شامل امكان صدور شناسنامه هاي الكترونيكي خانوار براي هر خانواده ايراني در دست بررسي است.

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:  پس از پايان فاز اول طرح صدور شناسنامه  الكترونيكي نوزادان ، فاز دوم صدور اين نوع شناسنامه ها براي افراد بالاي 15 سال و كساني كه شناسنامه قديمي در اختيار دارند ، در حال بررسي است.

سعيد عبودي با بيان اينكه در فاز دوم اين طرح شناسنامه افراد بالاي 15 سال نيز با شكل جديد و رايانه اي صادر خواهد شد ، اظهار داشت: در صورت لزوم و با توجه به وجود كارت شناسايي ملي نزد افراد بالاي 15 سال به جاي صدور يك شناسنامه جديد براي هر فرد ايراني بالاي 15 سال ، براي هر خانوار يك شناسنامه خانوار صادر خواهد شد . 

وي با بيان اينكه البته فعلا چگونگي اجراي فاز دوم اين طرح در حال بررسي است ، تصريح كرد: براي اجراي فاز دوم  دو روش پيشنهاد شده است.

عبودي توضيح داد: نوع اول اينكه در كنار صدور كارت ملي براي هر فرد ايراني ، شناسنامه هاي فعلي در دست مردم نيز تعويض و به جاي آن شناسنامه رايانه اي صادر شود و نوع دوم ، مانند بسياري از كشورها ، افرادي كه كارت شناسايي ملي دارند ديگر نيازي به شناسنامه نداشته و به جاي آن براي خانواده يك شناسنامه خانوار صادر شود. 

وي در خصوص ويژگي اين شناسنامه ها اظهار داشت: با صدور شناسنامه خانوار اطلاعات مورد نياز افراد بالاي 15 سال كه عمدتا مربوط به سوابق ازدواج و ارتباط نسبي فرزندان است ، با صدور اين شناسنامه ها برطرف خواهد شد.

عبودي تصريح كرد: به عنوان مثال در صورتي كه خانواده اي در حال سفر قصد اقامت در يك هتل را داشته باشند ، ديگر نيازي نيست تمام افراد خانواده شناسنامه هاي خود را به همراه داشته باشند. بلكه همراه داشتن شناسنامه خانوار كه در آن تمام اطلاعات مورد نياز درج شده ، كافي خواهد بود. 

معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور گفت: به لحاظ معذوريت هاي قانوني و لزوم تغيير در برخي آيين نامه ها ، اين موضوع در حال بررسي است كه اميدواريم در سال 85 نتايج اين مطالعات موجب اتخاذ تصميم قطعي به منظور انتخاب بهترين راه حل جايگزين شود.

کد مطلب 303488

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