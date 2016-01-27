گردشگری اولویت مهم توسعه چهاردانگه ساری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح چهارشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر کیاسر با اشاره به اینکه جایگاه ما، نوکری مردم است، اظهار کرد: مسئولیت سنگینی در خدمت به مردم بر عهده‌داریم و در این زمینه نباید از هیچ کوششی دریغ کرد.

وی بابیان اینکه امروز شهرستان ساری شرایط مطلوبی ندارد و همه باید تلاش کنیم ساری به جایگاه واقعی خود برسد، افزود: اگرچه باید وضعیت موجود را تغییر دهیم اما کسی انتظار ندارد این تغیر وضعیت با سرعت غیرمعقول انجام شود و نیاز به زمان‌داریم.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه چهاردانگه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، گفت: چهاردانگه مردم خوب و ریشه‌دار و بافرهنگی دارد و مردم صادقی هستند.

این مسئول بابیان اینکه یکی از محورهای توسعه چهاردانگه، موضوع گردشگری است و اگر اولویت نخست را گردشگری و اولویت دوم را کشاورزی مدرن و متناسب با اقلیم منطقه ببینیم این منطقه در مسیر توسعه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: جذابیت‌های منطقه چهاردانگه، بی‌نظیر است و می‌تواند گردشگران بسیاری را جذب کند که به کسب درآمد و اشتغال‌زایی منجر می‌شود.

حسین زادگان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه باید به‌صورت اصولی انجام شود، ادامه داد: ذهنیت‌ها باید با واقعیت‌های منطقه سازگاری داشته باشد و یکی از فعالیت‌های ما ارائه مشاوره در محورهای توسعه است تا سرمایه‌گذاری به مسیر اشتباه نرود.

وی بابیان اینکه بسترهای توسعه را در کیاسر باید فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: این مسیر نیازمند راه دسترسی مناسب است تا تردد با سهولت صورت گیرد.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری طرح‌هایی تعریف کردیم که بخشی از این طرح‌ها در منطقه چهاردانگه اجرایی می‌شود، اظهار کرد: منابع دولت، تعریف‌شده است و پروژه‌ها را باید از طریق سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تأمین اعتبار کنیم.

این مسئول اظهار کرد: کسانی که مدعی توسعه کیاسر هستند باید همدل و یک‌صدا باشند و اولویت نخست را بر حوزه گردشگری لحاظ کنند تا مشکلات زیربنایی این منطقه رفع شود.

حسین زادگان در پایان گفت: بسترهای زیربنایی که تأمین شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذار هم به دنبال فضای امن در سرمایه‌گذاری است.