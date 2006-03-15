عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تا كنون

- كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد خواستار پايان يافتن درگيري ها درسرزمين هاي اشغالي شد.

- تمامي اتباع آمريكايي وانگليسي از جنين خارج شدند.

- درپي حمله وحشيانه ارتش رژيم صهيونيستي به زندان اريحا ، بعد ازظهر روزگذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد نشست اضطراري تشكيل داد.

- جبهه خلق براي آزادي فلسطين تهديد كرد به يورش وحشيانه نظاميان صهيونيست پاسخ مي دهد.

- درسومين گزارش كميته تحقيق بين المللي ترورحريري آمده است وليد المعلم درتاريخ 9 مارس(18 اسفند) به رئيس اين كميته اطلاع داد كه ديدار با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و فاروق الشرع معاون وي ظرف يك ماه انجام مي شود.

- جك استراو وزيرامورخارجه انگليس درمورد موضوع هسته اي ايران ابراز اميدواري كرد و از شوراي امنيت سازمان ملل خواست تا دراين باره قاطع باشند.

- دادگاه حقوق بشر اروپا دادخواست صدام را عليه 21 كشور اروپايي كه درحمله به عراق شركت كرده بودند و اين حمله منجر به دستگيري وي شد رد كرد.

- اميل لحود رئيس جمهوري لبنان به ميشل عون گفت : از وي براي احراز منصب رياست جمهوري حمايت مي كند.

- پارلمان اروپا حمله رژيم صهيونيستي به اريحا را محكوم كرد.

- مسكو هند را مجهز به اورانيوم مي كند .



- شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز جمعه نشستي را براي بررسي موضوع ايران تشكيل مي دهد.

- ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين سفر دوره اي خود را به اروپا در پي حمله وحشيانه ارتش رژيم صهيونيستي به اريحا لغو و به رام الله بازگشت.