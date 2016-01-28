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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

مدیرجهادکشاورزی بندرلنگه:

گوجه‌فرنگی خارج از فصل بندرلنگه وارد بازارهای داخلی وخارجی می شود

گوجه‌فرنگی خارج از فصل بندرلنگه وارد بازارهای داخلی وخارجی می شود

بندرلنگه - مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت: ۴۰ تن گوجه فرنگی خارج از فصل مزارع بندرلنگه وارد بازارهای داخلی و خارجی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورعلی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵ هکتار  گوجه فرنگی درشهرستان بندرلنگه زیرکشت است که انتظار می‏‌رود از هر هکتار۴۰ تن گوجه فرنگی تولید و روانه بازارهای مصرف شود که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عمده کشت گوجه در روستاهای پدل از توابع بخش مهران و روستای چاه مسلم از توابع بخش مرکزی بندرلنگه است.

پورعلی اظهار کرد: محصول برداشت شده به استان های تهران، فارس، اصفهان و کشور عراق فرستاده می شود.

وی در خصوص کاشت و برداشت محصول گوجه فرنگی افزود: کاشت محصول گوجه فرنگی از شهریور آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد و برداشت آن از اوایل بهمن آغاز و تا پایان فروردین ادامه دارد.

کد مطلب 3035769

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