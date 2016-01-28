اتحادیه اروپا برای بازگشت پناهجویان افغان دست به دامن کابل شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بخدی»، «لاورنت میشل» رییس بخش مهاجرت اتحادیه اروپا در کابل با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دیدار کرد.

میشل گفته است آن تعداد از مهاجران افغان که درخواست پناهندگی شان در کشورهای اروپایی رد شده باید به افغانستان برگردانده شوند. اتحادیه اروپا برای آن تعداد از پناهجویان که به خواست خودشان حاضر به بازگشت به افغانستان باشند، کمک می کند.

وی در ادامه افزود: سیلی از مهاجران که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان نیز شامل آنها هستند کشورهای اروپایی را با مشکل مواجه کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: شرایط حاضر برای کشورهای اروپایی غیر قابل تحمل است.

عبدالله عبدالله،رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان گفت: دولت افغنستان از بارگشت داوطلبانه پناهجویان استقبال می کند و همزمان تاکید کرده که به شدت مخالف اخراج اجباری مهاجران از کشورهای اروپایی است.

وی در ادامه افزود: کشورهای اروپایی نباید پناهجویان را به شکل اجباری به افغانستان برگردانند.

وی ضمن مخالفت شدید با روند اخراج اجباری پناهجویان افغان تصریح کرد: کشورهای اروپایی نباید حقوق مهاجران در کنوانسیون ژنو را زیر پا بگذارند.

در این دیدار در باره تدوین و امضای یک تفاهمنامه مشترک در باره پناهجویان صحبت شده اما هنوز از جزییات آن خبری در دست نیست. در یک سال اخیر صد ها نفر افغانستان را به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی ترک کرده اند.

گفته می شود شمار پناهجویان افغان که امسال به اروپا مهاجرت کرده اند از مرز ۱۵۰ هزار نفر گذشته است، این تعداد در مقایسه با سال گذشته چهار برابر افرایش داشته است.

بعد از سوریه، افغانستان دومین کشوری است که تعداد زیادی از شهروندان این کشور به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند.