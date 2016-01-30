به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، به تازگی کتاب «نشانه در آستانه» نوشته‌ امیرعلی نجومیان که جستارهایی در نشانه‌شناسی است، به همت فرهنگ نشر نو منتشر شده است.

مولف در این اثر در بخش نخست به بررسی روند تحول نظری نشانه‌شناسی از پارادایم ساختگرا به پساساختگرا می‌پردازد و سپس در بخش دوم، رویکرد نقد نشانه‌شناسی پساساختگرا را در متون هنری مانند نقاشی، فیلم، معماری و عکس و همچنین در آثار ادبی در عمل به نمایش می‌گذارد.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «نشانه در آستانه» اختصاص دارد که با حضور احمد پاکتچی، آزیتا افراشی و مولف این کتاب در مرکز فرهنگی شهر‌کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود به این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.