حوزه قرآنی زیر نظر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسین عظیمی، ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سابقه برگزاری درس تفسیر در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: امسال پنجمین سالی است که دوره تخصصی سطح دو و سه تفسیر و علوم قرآنی در این مرکز در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ طلبه در دوره تخصصی تفسیر و علوم قرآن مرکز و ۱۵۰ طلبه نیز در دروس تفسیر عمومی شرکت میکنند.
مسئول بخش قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار کرد: این درس که تنها درس تفسیر ترتیبی اجتهادی است مدت ۱۱ سال است که شروع شده است.
وی گفت: در کنار این دروس تفسیر، مدرسه علمیه ائمه اطهار(ع) به عنوان تنها مدرسه علمیه با گرایش تفسیر و علوم قرآنی را ایجاد شده است.
حجت الاسلام عظیمی به برنامهریزی برای برگزاری نشستهای علمی و تخصصی قرآنی در مرکز فقهی اشاره و عنوان کرد: اولین نشست علمی قرآنی روز ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
این استاد تفسیر قرآن کریم با انتقاد از برخی کم توجهیها از سوی نهادهای حوزوی و دینی به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این مرکز، گفت: متأسفانه نهادهای حوزوی، حکومتی و غیرحکومتی هیچ کمکی به ما نمیکنند و هزینههای جاری نیز به ما پرداخت نمیشود.
برگزاری اولین نشست تخصصی قرآنی
مسئول پژوهشهای خاص و نشستهای قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز در این نشست خبری با اشاره به برنامهریزی برای برپایی نشستهای علمی قرآنی، گفت: اولین نشست تخصصی با عنوان نقد و ارزیابی کتاب قواعد تفسیر قرآن کریم ۲۵ بهمنماه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام محسن قمرزاده، افزود: ارائه دهنده بحث، حجتالاسلام علی اکبر بابایی، نویسنده این کتاب و ناقد آن نیز محمدکاظم شاکر، قرآنپژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه قم خواهد بود.
وی با بیان اینکه داوری این نشست برعهده حجتالاسلام والمسلمین فاکر میبدی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) و دبیری آن نیز بر عهده بنده است، اظهار داشت: این نشست از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز ۲۵ بهمن در سالن امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار میشود.
مسئول پژوهشهای خاص قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از تربیت ۲۰ طلبه موفق و ممتاز برای انجام پژوهشهای قرآنی خاص در این مرکز خبر داد و افزود: این افراد در گروههای تدوین متون درسی، پاسخگویی به شبهات قرآنی به خصوص در موضوعات روز مانند پاسخ به شبهات مربوط به زنان، تقریر و تنظیم مباحث تفسیری و تبدیل قواعد قرآنی به متون علمی فعالیت میکنند.
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