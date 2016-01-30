علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی سنگ‌نورد نهاوندی اظهار داشت: شانزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی جام فجر انتخابی تیم ملی برای مسابقات آسیایی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با معرفی نفرات برتر در سالن ورزشی غدیر شهر سمنان پایان یافت.

وی افزود: این رقابت‌های با حضور ۷۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از ۱۷ استان کشور برگزار شد.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: احمدرضا سلگی از همدان با ۳۷ امتیاز، غلامعلی برات زاده از باشگاه کسای تهران با ۳۳ امتیاز و خسرو هاشم‌زاده نیز از باشگاه کسای تهران با ۳۱ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

گوهری عنوان کرد: همچنین محمدصادق یوسفی، محمدعلی آقا داوودی، امیر همزه پور شفیع، رضا کلاسنگیان و سعید صفری به ترتیب رتبه‌های چهارم تا هشتم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

وی با اشاره به نتایج بخش دختران بیان کرد: مسابقات بخش دختران در رشته سر طناب با حضور سنگ‌نوردان همدانی در رده سنی آزاد برگزار شد که در جریان این مسابقات راحیل رمضانی از همدان در جایگاه هفتم این رقابت‌ها قرار گرفت.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان یادآور شد: تیم همدان در جریان این مسابقات با ترکیب مبینا سلیمانی، محدثه کهوند، مریم اکبری، مینا ابوالحسنی، زهرا سیفی، راحیل رمضانی و پروانه ردایی به سرپرستی نسیم قمری در این رقابت‌ها حضور داشت.

گوهری با اشاره به امکانات سنگ‌نوردی همدان نیز گفت: ارتفاع سالن زنده‌یاد فرهاد میزاجانی حدود ۲۴ متر است که با فضایی یکپارچه قابلیت برگزاری تمام مسابقات سنگ‌نوردی را دارا است.

وی عنوان کرد: این پروژه دارای دیواره سنگ‌نوردی، رختکن مجزا برای ورزشکاران، سکوی تماشاچیان، اتاق‌های دارای دوش و سرويس بهداشتی، اتاق قرنطينه به‌طور مجزا برای استفاده آقايان و خانم‌ها و بوفه است که در اختیار هیئت کوهنوردی قرار دارد.