به گزارش خبرگزاری مهر،سومین دوره جشنواره بین‌المللی تجوید قرآن مراکش عصر دیروز به‌ همت انجمن ارتباطات و توسعه اجتماعی «بادرة» این کشور آغاز شد و تا فردا، 11 بهمن‌ماه، ادامه دارد.

تلاوت آیاتی از قرآن کریم،‌ ارائه تواشیح دینی و مدیحه نبوی و پخش ویدئویی حاوی قرائت‌های متنوع گروهی از قاریان از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه این جشنواره بود.



بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از مراکش و کشورهای مختلف در این جشنواره حضور دارند که بیشتر آن‌ها از کشور میزبان هستند.



در این دوره از جشنواره، علاوه بر رقابت تخصصی متسابقین در رشته تجوید قرآن که جوایز ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است، مراسمی نیز در تجلیل از کودکان و چهره‌های قرآنی برگزار خواهد شد.

«حسن خباز»، رئیس سومین جشنواره بین‌المللی تجوید قرآن مراکش ضمن سخنانی در افتتاحیه این جشنواره گفت: تجلیل از «علامه محمد الکنتاوی»، از پیشکسوتان قرآنی مراکش به خاطر چند دهه فعالیت در عرصه آمورش قرآن و تربیت قاریانی مشهور در این کشور، از دیگر برنامه‌های این جشنواره است.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیته داوری این جشنواره متشکل از چهره‌های قرآنی برجسته‌ای است که می‌توان به «هجر بوساق»، قاری ممتاز مراکشی و حائز رتبه برتر نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تجوید قرآن مراکش به‌عنوان رئیس کمیته داوران و «شیخ سعید مسلم»، رئیس کمیته داوری دومین دوره مسابقات تجوید قرآن «القناة» مراکش اشاره کرد.

حسن خباز در ادامه اظهار داشت: بخشی از این جشنواره نیز به تجلیل از کودکان قرآنی زیر ۸ سال و بخش دیگری نیز برای تجلیل از کم‌سن‌ترین و مسن‌ترین شرکت‌کننده اختصاص دارد.

رئیس سومین جشنواره بین‌المللی تجوید قرآن مراکش افزود: این جشنواره در مناطق مختلف کازابلانکا برگزار خواهد شد تا امکان مشارکت حداکثری شهروندان در آن فراهم شود.

وی در پایان گفت: کمیته برگزارکننده این جشنواره درخواست‌های زیادی از کشورهای عراق، سوریه، تونس، مالزی، اندونزی، لبنان، موریتانی و الجزایر برای شرکت در این مسابقات دریافت کرد که انجمن ارتباطات و توسعه اجتماعی «بادرة» به‌عنوان نهاد برگزارکننده این مسابقات، به علت عدم امکانات کافی قادر به پاسخگویی به این درخواست‌ها نبود.