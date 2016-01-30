به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله خلیل زاده عصر شنبه در نشست خبری کمیته اصناف و صنعت در جمع اصحاب رسانه، گفت: هماکنون شهرک هزار هکتاری اترک با دو دغدغه جدی در حوزه انرژی مواجه است که باید در اسرع وقت برای آن چارهاندیشی شود.
وی با یادآوری اینکه مأموریت سازمان شرکت شهرکهای صنعتی آمادهسازی زیرساختهای لازم برای صنعت گران است، افزود: برای استقرار صنایع در این شهرک نیازمند ۳۰۰ مگاوات برق هستیم که هماکنون تنها ظرفیت برقرسانی دو مگاواتی در آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: هرچند کارشناسی دقیقی صورت نگرفته اما در یک برآورد اولیه اعلامشده برای آغاز فعالیتهای تولیدی و صنعتی در این شهرک نیازمند ۳۳۰ لیتر بر ثانیه آب هستیم که هنوز چگونگی تأمین این زیرساختها مشخص نیست.
خلیل زاده از انتخاب مشاور برای تأمین زیرساختها در این شهرک خبر داد و تصریح کرد: این پیمانکار ۲۰ روز قبل انتخابشده و قرار است جانماییها برق و انرژی و ظرفیت پستهای موردنیاز و ... را تعیین کند.
بهرهبرداری از ۱۲ طرح زیربنایی در دهه فجر
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان همچنین از بهرهبرداری ۱۲ طرح زیربنایی در دهه فجر امسال در هشت شهرک و ناحیه صنعتی گلستان خبر داد و اظهار کرد: این طرحها بااعتباری بالغبر ۳۶ هزار میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
وی اضافه کرد: همچنین در دهه فجر امسال عملیات اجرایی پروژههای زیرساختی بااعتبار دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی در شهرکها و نواحی صنعتی استان آغاز میشود.
خلیل زاده تصریح کرد: همچنین ۱۴ بهمنماه جلسه دفاعیه ناحیه صنعتی گمیشان در سازمان حفاظت از محیطزیست کشور برگزار میشود و امیدواریم عملیات اجرایی این ناحیه که نیمهتمام مانده از سر گرفته شود.
وی با یادآوری قرارگیری در شرایط پسابرجام و ورود سرمایهگذاران خارجی، متذکر شد: باید جانماییهای لازم برای استقرار سرمایهگذاریهای خارجی در استان انجام شود که بدان ورود پیداکردهایم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان تأکید کرد: برای حضور و جذب سرمایهگذاران خارجی میبایست زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان فراهم شود و این مهم بدون برنامهریزی میسر نخواهد بود.
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