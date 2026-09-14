به گزارش خبرنگار مهر، وحید آشتیانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های گوناگون و راهبردی زیرساختی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اظهار داشت: یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و ویژگی‌های قم، به‌روز و نوین بودن بخش عمده‌ای از امکانات زیربنایی در شهرک‌های صنعتی است که این امر افق‌های روشنی برای جذب سرمایه‌گذاران و شکوفایی ظرفیت‌های تولیدی ایجاد می‌کند.

وی در تشریح جزئیات اقدامات زیربنایی تصریح کرد: به‌منظور بهینه‌سازی فرایند خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی، در دولت چهاردهم بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال اعتبار و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای پیش‌بینی شده و به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم بخش‌های تحت پوشش این سرمایه‌گذاری را متنوع برشمرد و افزود: این اعتبارات در مسیر ارتقای کیفی و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه‌های آب و فاضلاب، پایداری و تأمین انرژی، راه‌اندازی و گسترش شبکه‌های ارتباطی و فیبر نوری، راه‌سازی و آماده‌سازی اراضی صنعتی در کنار ارتقای شاخص‌های ایمنی و خدمات عمومی هزینه شده است.

نوسازی زیرساخت‌ها بسترساز استقرار صنایع جدید در استان است

آشتیانی با تأکید بر پیامدهای مثبت این اقدامات زیربنایی خاطرنشان کرد: اجرای مستمر این پروژه‌ها علاوه‌بر بهبود محسوس سطح کیفی خدمات به صنعتگران، فضای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی نوپا و توسعه خطوط تولید صنایع موجود را با سرعت بیشتری مهیا می‌سازد.

وی در پایان یادآور شد: تقویت بنیادهای زیرساختی در نواحی صنعتی قم، اقدامی مؤثر و راهگشا در راستای پشتیبانی همه‌جانبه از زنجیره تولید و تسهیل شرایط کسب‌وکار برای کارآفرینان در استان به شمار می‌رود.