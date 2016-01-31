آثار آیت الله محمد شجاعی تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شش جلدی از آثار مرحوم آیت الله شجاعی که اخیرا رحلت کرد، با عناوین عروج روح، تجسم عمل و شفاعت، بازگشت به هستی، قیام قیامت، مواقف حشر و خواب و نشانهای آن که تا کنون شصت و سه هزار نسخه از آنها توزیع و مدتی در بازار کتاب نایاب شده بود، تجدید چاپ شد.
چاپ پنجم مجموعه فوق در شمارگان هزار نسخه منتشر و روانه بازار نشر شده است.
عروج روح
مرگ از دیدگاه اسلام بازگشت انسان به سوی خداوند سبحان است. با این واقعه که روح در حقیقت از عالم مجردات بوده به سوی موطن اصلیاش حرکت میکند. اولین عالم بعد از دنیا که در این حرکت صعودی در برابر انسان قرار دارد برزخ میباشد. برزخ محیط بر عالم ماده است و از نظام تجرد نشأت میگیرد. البته درک آن از حواس مادی انسان است خارج میباشد مگر اینکه انسان با کنار زدن حجاب تعلق به ماده بتواند به ادراک و دریافت آن نائل شود. این کتاب به تعریف مرگ و حقیقت آن نیز چگونگی نظام برزخی پرداخته و آیات و روایات موجود درباره آنها را بیان میکند.
تجسم عمل و شفاعت
دو عنوان «شفاعت» و «تجسم اعمال» از مهمترین و بحثانگیزترین مباحث کلامی در حوزه معادشناسی است. به راستی شفاعت به چه معناست؟ اقسام آن کدام است و کیفیت آن چگونه است؟ آیا شفاعت با اصل توحید همخوانی دارد و یا به نوعی شرک در آن راه ندارد؟ شفاعت به چه کسانی تعلق میگیرد و تجسم اعمال چگونه است؟ با توجه به قوانین جاری در نظام آفرینش، جلوهگری اعمال، افکار و عقاید چگونه است؟
بازگشت به هستی
از نظر قرآن کریم معاد و بازگشت به سوی خداوند سجان تنها مخصوص انسان نیست بلکه در اصل اعاده کل هستی بوده و از مظاهر قدرت مطلق خداوند به شمار میرود. این امر که از سنن الهی است بر چند اصل بقا، حرکت، علت و معلول و اصل نتیجه حرکت که تابع چگونگی حرکت است مبتنی میباشد. در مساله معاد قرآن کریم به صراحت، بازگشت تمام انسانها به سوی خداوند را مطرح میکند. در این بازگشت انسانهای صالح، ذات مقدس حق را با اسما رحمت و انسانهای ناصالح، خداوند را با اسما غضب ملاقات میکنند.
قیام قیامت
روزگاری فرا میرسد که نظام کنونی عالم دگرگون میشود، حجابها رخت میبندد و درونها هویدا میشود. همه اسباب و روابط قطع شده و تنها یک اراده کارگر میافتد. دادگاه عدل الاهی برپا شده و همگان بر نتیجه کرده خویش در مزرعه دنیا آگاه میشوند. به راستی در این واقعه هولناک چه رخ میدهد؟ کیفیت آن چگونه است؟ در نفخه اول و دوم چه تغییراتی در نظام عالم ایجاد میشود؟ آیا در قیامت مجدداً روح به بدن باز میگردد؟ …
مواقف حشر
مواقف حشر، یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین آموزهای دینی است. آنچه در این قالب آیات و روایات به دست ما رسیده است بسیار عبرت آموز و تاملبرانگیز است. لزوم وجود منازل حشر معنی و مفهومنامه عمل چگونگی قرائت باطن عمل، ماهیت میزان، موقف میزان، موقف حساب و منازل آن چگونگی جلوه توبه و شفاعت در موقف حساب، موقف صراط و حقیقت آن مباحثی است که تأمل و اندیشه در آنها بهترین هادی و آموزگار ما خواهد بود. در این کتاب سعی شده است تا با الهام از آیات و روایات به توصیف چیستی و چگونگی هر یک از مفاهیم فوق پرداخته شود.
خواب و نشانهای آن
یکی از اسرار آمیزترین و راز آلودترین پدیدههای جهان، خواب است. خواب یکی از نشانههای الاهی است که در خود حکایتهای ناگفته بسیار دارد. خواب یکی از راههای اتصال انسان با عالم دیگر است که در آن حکایتها، اشارهها و هدایتهای متنوعی نهفته است. البته خواب انواع گوناگونی دارد که بعضی از آنها بیانگر واقعیتهای آن سویی نبوده و جز قوه تخیل مبنایی دیگر ندارد. به هر حال، خواب نشانهای از عظمت پروردگار است که با تدبر در آن میتوان به حقایق شگرفی از این عالم راه یافت.
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