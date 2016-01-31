۳ هزار و ۴۱۳ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عبدالله‌زاده گفت: تأمین مسکن از مهم‌ترین اهداف بهزیستی به عنوان متولی حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه به شمار می‌رود و از آنجا که در حال حاضر مسکن یکی از دغدغه‌های اکثر مردم جامعه به ویژه خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است؛ از این‌رو سازمان براساس رسالت مهم خود، ضمن بکارگیری امکانات بالقوه خود و بهره‌گیری از همکاری سایر نهادهای متولی امر مسکن در مسیر تأمین مسکن این اقشار گام برداشته است.

قائم مقام توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: در دهه فجر انقلاب اسلامی ۲۵ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی، ۵ واحد مسکونی در آذربایجان غربی، ۱۲ واحد مسکونی در اردبیل، ۱۸ واحد مسکونی در اصفهان، ۴ واحد مسکونی در ایلام، ۳ واحد مسکونی در تهران، ۱۲ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری، ۹ واحد مسکونی در خراسان رضوی، ۷ واحد مسکونی در خراسان شمالی، ۲ واحد مسکونی در خوزستان، ۲ واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان، ۵ واحد مسکونی در فارس، ۲۵ واحد مسکونی در قم، ۵ واحد مسکونی در کردستان، ۹ واحد مسکونی در کرمان، ۳۸ واحد مسکونی در کرمانشاه، ۸ واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد، ۳ واحد مسکونی در گیلان، ۳۸ واحد مسکونی در مازندران، ۳۰ واحد مسکونی در مرکزی و ۸ واحد مسکونی در یزد به خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه مابقی واحدهای مسکونی به دیگر خانوارهای تحت پوشش بهزیستی در سراسر کشور واگذار می‌شود، در پایان یادآور شد: ۲۵۸ واحد مسکونی در آذربایجان شرقی، ۲۴ واحد مسکونی در آذربایجان غربی، ۱۸ واحد مسکونی در اردبیل، ۲۲۷ واحد مسکونی در اصفهان، ۲۰۰ واحد مسکونی در البرز، ۴۲ واحد مسکونی در ایلام، ۲۱ واحد مسکونی در بوشهر، ۹۱ واحد مسکونی در تهران، ۸۲ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری، ۱۰۴ واحد مسکونی در خراسان جنوبی، ۹ واحد مسکونی در خراسان رضوی، ۷۷ واحد مسکونی در خراسان شمالی، ۶۶ واحد مسکونی در خوزستان، ۲۳ واحد مسکونی در زنجان، ۶۶ واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان، ۱۳۲ واحد مسکونی در فارس، ۳۰۰ واحد مسکونی در قم، ۷۵ واحد مسکونی در کردستان، ۳۸ واحد مسکونی در کرمان، ۲۳ واحد مسکونی در کرمانشاه، ۴۹ واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد، ۱۲۱ واحد مسکونی در گیلان، ۱۸ واحد مسکونی در لرستان، ۳۰۰ واحد مسکونی در مازندران، ۴۲۳ واحد مسکونی در مرکزی، ۹۳ واحد مسکونی در هرمزگان، ۲۵۰ واحد مسکونی در همدان، ۱۵ واحد مسکونی در یزد به مددجویان تحت پوشش بهزیستی واگذار می‌شود.