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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

استاندار ایلام تاکید کرد:

تعصبات قومی و قبیله ای در انتخابات کمرنگ باشد

تعصبات قومی و قبیله ای در انتخابات کمرنگ باشد

ایلام-استاندار ایلام خواستار کمرنگ شدن تعصبات قومی و قبیله ای در انتخابات شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید درنشست ستاد انتخابات استان با تاکید بر همگرایی و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای ایجاد بستری مناسب برای شرکت گسترده مردم در انتخابات، تصریح کرد: هماهنگی و انسجامی که در زمینه انتخابات وجود دارد می‌تواند به برگزاری باشکوه، سالم و قانونمند کمک کرده و نتیجه آن‌ مشارکت بالای مردم در انتخابات را به همراه داشته باشد.

وی، خواستار کمرنگ شدن تعصبات قومی و قبیله ای در انتخابات شد و گفت: اگر چه مشارکت قومی و قبیله ای در انتخابات یکی از مولفه ای تاثیرگذار و از عوامل توسعه سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه ایلام است اما نباید اجازه داد تعصبات قومی در روند انتخابات خللی ایجاد کند.

مروارید با اشاره به رسالت صدا و سیما در آگاهی بخشی به جامعه بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن ایام تبلیغات انتخاباتی ضروری است تا صدا وسیما در جهت آگاهی بخشی به مردم و نامزدها در خصوص تبیین جایگاه قانون گذاری، انتخاب اصلح و ارتقاء سطح مشارکت مردم از تمام توان خود استفاده کند.

تشریح برنامه های صدا وسیما، گزارش مسئولین کمیته های ستاد انتخابات و بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای مخابراتی استان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود که استاندار ایلام بر رفع موانع احتمالی در اجرای آنها تاکید کرد.

کد مطلب 3038462

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