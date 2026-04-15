حفظ حرمت رقبا از الزامات انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان بعداظهر چهارشنبه در دیدار با نانزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به اهمیت انتخابات شوراها در مناطق دارای بافت قومی و قبیله‌ای، گفت: شوراها به عنوان نماد مشارکت مردمی باید تجلی‌گاه عقلانیت، وحدت و همدلی باشند و اختلافات، تعصبات و شکاف‌های اجتماعی نباید جایگاهی در این عرصه داشته باشد.

وی افزود: رقابت انتخاباتی هرچند امری طبیعی و لازمه پویایی جامعه است، اما باید در چهارچوب قانون، مقررات، اخلاق و احترام متقابل صورت گیرد، انتظار داریم با همدلی، همراهی و هم‌افزایی، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، با امنیت کامل و سلامت باشیم.

فرمانده انتظامی گچساران با تأکید بر پرهیز از دامن زدن به اختلافات قومی و استفاده از تعصبات قبیله‌ای برای کسب رأی، بیان کرد: این کار نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند، بلکه تفرقه ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: انتخابات چند روز داغ است و تمام می‌شود، اما بعد از آن همه ما در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم؛ پس باید این چند روز را به گونه‌ای مدیریت کنیم که باعث کینه و اختلاف نشود.

سرهنگ خادمیان حفظ حرمت رقبا را از الزامات انتخابات دانست و افزود: تخریب، تهمت، شایعه‌پراکنی و بی‌اخلاقی به هیچ وجه در شأن نامزد یک نهاد مردمی نیست.

وی ادامه داد: هرگونه تبلیغات خارج از چارچوب قانونی، خرید و فروش رأی یا سوءاستفاده از امکانات عمومی، تخلف محسوب شده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به نقش بزرگان و معتمدین محلی در انتخابات شوراها، بیان کرد: از بزرگان و معتمدین محلی درخواست می شود اجازه ندهند تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تعصبات قومی و قبیله‌ای باشد و از ظرفیت خود برای حفظ آرامش و مدیریت فضای انتخاباتی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: همکاری کامل با نهادهای مسئول در حوزه تأمین امنیت و اجرای قانون از وظایف اساسی نامزدهاست و هرگونه بی‌توجهی به دستورات قانونی، با هماهنگی دادستان، پیگرد قانونی سریع خواهد داشت.

خادمیان از نامزدها خواست هواداران خود را به آرامش، رعایت قانون و پرهیز از هرگونه رفتار تنش‌زا دعوت کنند و گفت: استفاده از سلاح سرد و گرم در نشست‌ها و ستادها، برخورد قانونی جدی در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: همچنین باید انتظاماتی برای جلوی ستادها تعیین و نماد مسئولین ستادها مشخص باشد، مراقبت از ستادها در طول شبانه‌روز انجام گیرد و از ایجاد اختلال در چرخه تردد شهروندان پرهیز گردد.