به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، در ادامه روند برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی کتاب، نمایشگاه کتاب‌های فضایی و مرتبط با روز ملی فناوری فضایی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می‌شود.

روز ملی فناوری فضایی روزی است که در آن ایران با پرتاب موفقیت امیز ماهواره امید در ۱۴ بهمن سال ۱۳۸۷ به کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره، پیوست. و این روز در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شد.

سال ۸۸: در این روزخبر پرتاب موفقیت‌آمیز راکت کاوشگر ۳ حامل محموله‌ای زیستی شامل لاک‌پشت، کرم، موش و نمونه‌های سلولی اعلام شد. رونمایی از ماهواره «طلوع»، نمونه مهندسی ماهواره «مصباح دو»، نمونه مهندسی ماهواره دانشجویی «نوید علم و صنعت»، نمونه مدل اولیه ماهواره‌بر سیمرغ و موتور ماهواره‌بر آن و افتتاح نخستین مرکز پردازش تصاویر ماهواره‌ای ایران و آزمایشگاه سه بعدی مجازی ماهواره‌ای.

سال ۸۹: در این روز از نمونه‌های مهندسی چهار ماهواره ظفر، رصد، فجر، دانشجویی امیر کبیر و همچنین نمونه مهندسی موتور ماهواره بر سفیر و کپسول زیستی کاوشگر ۴ رونمایی شد.

سال ۹۰: در این روز ماهواره نوید با موفقیت در مدار قرار گرفت.

سال ۹۱: روز دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۹۱ مراسم ویژه روز فناوری فضایی در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این روز مدل مهندسی ماهواره ناهید و مدل توسعه‌ای ماهواره زهره رونمایی شد همچنین در حاشیه این رونمایی نخستین میمون پرتاب شده به فضا «پیشگام» که زنده به زمین بازگشت، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

نمایشگاه موضوعی کتاب های فضایی و مرتبط با روز ملی فناوری فضایی از روز شنبه ۱۰ بهمن آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۸ برای بازدید عموم، برپاست.