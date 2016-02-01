مردم خارگ نباید مشکل گاز داشته باشند/بیکاری زیبنده جوانان ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان نفتی و دولتی جزیره خارگ اظهار داشت: خارگ جزیره بسیار مهم و استراتیژیك ست و خوشحالیم كه همدلی و همزبانی در جزیره یكی از شاخص‌های ارتباطی مدیران است.

وی اضافه کرد: قبل از انقلاب شاه چشم امیدش به این جزیره بود و سالانه چند روز در این جزیره سكونت می‌كرد كه تمامی امور را زیر نظر بگیرد.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه شاه تمامی سعی خود را انجام می‌داد كه انقلاب وارد این جزیره نشود، افزود: این جزیره از بدو شروع انقلاب نقش تاثیرگذاری در انقلاب داشته است.

وی بیان کرد: در جزیره خارگ ما جانباز انقلاب داریم؛ این جزیره نقش بسیار اساسی در پیروزی انقلاب داشته است و امروز نیز این نقش باید بارز باشد.

حجت‌الاسلام کمالی خاطرنشان کرد: كاركنان صنعت با راهنمایی روحانیون قبل از انقلاب در جزیره خارگ، جلوی صادرات نفت به آمریكا و اسراییل را گرفتند.

وی با اشاره به اینکه مردم خارگ در برهه‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب نقش‌آفرین بوده‌اند، ادامه داد: نقش مردم خارگ در انقلاب باید گفته شود و می‌طلبد كه كتاب‌ها درباره این جزیره و رشادت‌های این مردم در انقلاب مكتوب و مصور شود.

امام جمعه خارگ با تبریک سالروز ورود امام به كشور، گفت: ما الان وظیفه سنگینی داریم و اگر بخواهیم در مقابل خون شهدا شرمنده نشویم باید احساس و انجام وظیفه كنیم. این انقلاب با حضور ابرقدرت‌هایی شرق و غرب به آسانی به دست نیامده است و می‌طلبد نگاهمان به شهدا و فرزندان شهیدی باشد كه نگاه آنها به عملكرد ما است.

وی تصریح کرد: امروز تجدید عهدی كنیم با آرمان‌های والای امام و مقام معظم رهبری كه هر چه توان داریم برای این انقلاب بگذاریم؛ ما داریم به بلوغ انقلاب نزدیك می شویم، ایران اسلامی از نظر امنیت در دنیا بی نظیر است ولی در دو بحث ركود اقتصادی و بیكاری باید اندیشه شود.

کمالی تاکید کرد: در جزیره خارگ مردم نباید مشكل گاز داشته باشند؛ با وجود شركت پتروشیمی، بحث بی‌كاری با توجه حضور شركت‌های نفتی متعدد شایسته مردم مقاوم و شریف خارگ نیست.

امام جمعه خارگ در پایان خاطرنشان کرد: این انقلاب از طرف دشمنان بیرونی صدمه نمی‌بیند ولی اگر ما احساس مسئولیت نكنیم از درون ضربه می‌خوریم.