دردسرهای «کامرون» برای دفاع از بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان پس از مذاکرات فشرده با «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و دریافت بسته پیشنهادی از سوی وی که راهگشای تداوم حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا خواهد بود، ماموریت دشواری را برای قانع کردن هم حزبی های محافظه کار خود بر عهده دارد.

ناگفته نماند که همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا قرار است اواخر سال میلادی ۲۰۱۷ برگزار شود و کامرون پیشتر هشدار داده بود که اگر اتحادیه با اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت لندن موافقت نکند، وی نیز قادر نخواهد بود تا مانع از تلاش هم حزبی های بهانه جوی خود برای ترغیب مردم به خروج از اتحادیه شود.

این در حالی است که پس از افشای محتویات بسته ارائه شده از سوی تاسک، حزب محافظه کار «توری» کامرون را به عقب نشینی از تعهدات خود محکوم کرده و نتیجه را مغایر با وعده های آقای نخست وزیر می بیند به ویژه آنکه ظاهرا پیشنهادات اتحادیه اروپا به کاهش شمار مهاجرینی که روانه انگلستان هستند، منجر نخواهد شد.

بسته پیشنهادی تاسک برای ترغیب انگلستان به ادامه حضور در اتحادیه اروپا شامل برنامه توقف اضطراری مزایای رفاهی در نظر گرفته شده برای مهاجرین ساکن انگلستان است البته نه با شروطی که لندن تعیین کرده بود به این معنا که طبق خواسته انگلستان مهاجرین ااز بدو ورود تا مدت چهار سال حق برخورداری از مزایای رفاهی را نداشتند حال آنکه به موجب طرح تاسک، مهاجرین در بدو ورود حق مطالبه مزایا را ندارند اما این محرومیت به تدریج و بسته به طول مدت اقامت آنها در انگلستان رفع خواهد شد.

از سوی دیگر هم حزبی های کامرون مخالف اقدام مهاجرین به ارسال مزایای رفاهی تعلق گرفته به آنها برای کودکانی هستند که به هر دلیلی موفق به مهاجرت به انگلستان نشده اند. با این حال اتحادیه اروپا در برابر این خواسته حزب توری ایستادگی کرده و تنها با کاهش مزایای رفاهی برای والدین مهاجر موافقت کرد.

البته طرح تاسک، به انگلستان این امکان را می دهد که پناهجویان تازه وارد را به ظن تروریست یا مجرم بودن از کشور اخراج کند. از سوی دیگر، اروپا دیگر اصراری بر ادغام هر چه بیشتر انگلستان در ساختار اتحادیه ندارد و قوانین خود را بر دولت لندن تحمیل نخواهد کرد.

با این حال، وزرای کابینه نخست وزیری انگلیس می گویند که توافق حاصل شده بین کامرون و تاسک امنیت مرزهای انگلیس را تامین نکرده و آن طور که مردم انتظار دارند موجب کاهش موج مهاجرت نمی شود.

نکته دیگر آن است که کامرون دائما هم حزبی های خود را به پیروی از مسئولیت جمعی و عدم تلاش برای تحریک به ترک اتحادیه ترغیب می کند حال آنکه وزرای کابینه از تلاش زودهنگام وی که بیشتر به لابی گری برای واداشتن انگلستان به ادامه حضور در اتحادیه شباهت دارد، دلخور و تا حدی خشمگین هستند.