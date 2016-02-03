بازیگران جدید جلوی دوربین «بیمار استاندارد» رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ردایی تهیه کننده سریال نوروزی «بیمار استاندارد» که به کارگردانی سعید آقاخانی برای مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی ساخته می شود با اعلام اتمام تصویربرداری دو قسمت از این سریال گفت: در روزهای آغازین تصویربرداری «بیمار استاندارد» بابک حمیدیان، جواد عزتی، شیلا خداداد، هومن حاجی عبداللهی، حسین محب اهری جلوی دوربین رفتند و تصویربرداری دو قسمت از سریال به اتمام رسیده است. تصویربرداری با فیلمنامه کامل برنامه ریزی در تولید را تسریع کرده و در زمان و هزینه صرفه جویی می کند و کیفیت کار را افزایش می دهد.

وی درباره وضعیت تولید «بیمار استاندارد» افزود: لوکیشن ها در روزهای نخست، استودیو دوبلاژ در محله طرشت، سالن تئاتر دانشکده و نشست مطبوعاتی در خیابان استاد معین، کلینیک درمانی مرکز درمانی ولنجک و تصاویر خیابانی در شهرک غرب تهران بوده است و هم اکنون مشغول تصویربرداری در استودیو دوبلاژ هستیم و بعد از آن به خانه بهنام خواهیم رفت.

بازیگران این سریال عبارتند از بابک حمیدیان در نقش بهنام، جواد عزتی در نقش مسعود، اصغر سمسارزاده در نقش پوربنا، شیلا خداداد در نقش ترانه، پوریا پورسرخ در نقش حامد، روح الله کمانی در نقش شهاب، خاطره حاتمی در نقش فریبا، نیما شاهرخ شاهی در نقش مهرداد، حسین محب اهری در نقش پدر بهنام، هومن حاجی عبداللهی در نقش داوود، امیر غفارمنش در نقش بابک، سیروس میمنت در نقش پدر سحر، امید روحانی در نقش دکتر نادری، بهناز اکبریان در نقش نگار، عاطفه باقری در نقش گلاره، افسانه ناصری در نقش مادر سحر، بهزاد کریمی در نقش شعبده باز، بهزاد خرازی در نقش بیژن، عزت الله مهرآوران در نقش پدر بهنام و علی میلانی در نقش اسماعیلی.

عوامل پشت دوربین این سریال نیز بدین شرح است: فرشاد گل سفیدی (مدیر تصویربرداری)، علی احمدی (مدیر صدابرداری)، عادل معصومیان (دستیار کارگردان)، علی جودی (برنامه ریز)، مجید گودرزی (مدیر تولید)، امیر شیبان خاقانی (تدوینگر)، مهناز غنی (طراح لباس)، گلرخ حقیقی (طراح صحنه)، مانی اسکندری (طراح گریم)، علی سعیدی (مدیر صحنه)، وحید شوکتی (منشی صحنه)، محمدرضا دلنوازی (جانشین تولید)، مجید لعل سنجیان (مدیر تدارکات)، ساناز بصیر (دستیار برنامه ریز) و حسام الدین خلوصی (عکاس).

سریال «بیمار استاندارد» درباره قهرمان داستان (بهنام) فردی تحصیل کرده بازیگری است که با این شیوه درمانی درگیر می شود و وارد ماجراهایی می شود که تا به حال تجربه شان نکرده...

این سریال به نویسندگی بهرام توکلی و با کارگردانی سعید آقاخانی توسط مسعود ردایی در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش در نوروز ۹۵ در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی تهیه و تولید می شود.