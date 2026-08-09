مکتب نگارگری اصفهان با هنر استاد فرشچیان از تاریخ به معاصر پیوند خورد

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در مراسم سالگرد درگذشت استاد محمود فرشچیان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، معاونین وزیر ، سخنگوی دولت، خانواده استاد و جمعی از فرهیختگان، هنرمندان و دوستداران هنر اصیل ایرانی در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام این نگارگر فقید، به تبیین ابعاد شخصیتی و هنری وی پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود، ضمن درود بر هنرمندان، فرهنگ‌دوستان و خانواده استاد فرشچیان، اظهار کرد: اصفهان، گهواره هنر، به میزبانی چنین فرهیختگانی می‌بالد و مفتخر است که مهد پرورشی است که چنین اسطوره‌هایی را به جهان معرفی کرده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به پنج رسالت اساسی هنرمند در تراز تمدن اسلامی، گفت: هنر حقیقی باید در پنج ساحت تجلی یابد؛ حقیقت‌نمایی، الهام‌بخشی و امیدآفرینی، تعالی‌بخشی، التیام‌بخشی و در نهایت پیونددهی میان آحاد جامعه از مهم‌ترین وظایف یک هنرمند متعهد است که تمامی این مؤلفه‌ها در آثار استاد فرشچیان به وضوح دیده می‌شود.

استاندار اصفهان، استاد محمود فرشچیان را نماد ظرافت، کمال‌گرایی و تمدن‌سازی در هنر ایران برشمرد و تأکید کرد: ایشان برای ترجمان فرهنگ و ادبیات ایرانی به زبانِ جهانیِ هنر، خدمتی جاودانه انجام داد. استاد با تلفیق هنرمندانه سنت و نوآوری، پیام متعالی دینی را به زبانی جهانی تبدیل کرد و با دمیدن روحی تازه در کالبد مکتب هنر اصفهان، عیاری جهانی به نگارگری ایرانی بخشید.

وی در ادامه با بیان اینکه استاد فرشچیان تنها یک نگارگر نبود، بلکه استاد گفتمان صلح، زیباجویی و معرفت بود، تصریح کرد: استاد فرشچیان نه صرفاً آفریننده نقش، بلکه آینه‌دار حقیقت بود که رسالت اصلی‌اش روشن کردن چراغ امید در دل‌ها و هدایت بشریت به سوی تعالی است. خلق شاهکارهای عاشورایی توسط ایشان، بار دیگر نشان داد که امام حسین (ع) مظهر آزادگی و مظلومیت در تاریخ بشری است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر استمرار حیات هنری این استاد برجسته خاطرنشان کرد: استاد فرشچیان نماینده زمانه خود بود که به ما اثبات کرد مکتب نگارگری اصفهان از دوران بهزاد و رضا عباسی، با صلابت به دوران معاصر منتقل شده است. ایشان نشان داد که مکتب اصفهان نه تنها از بین نرفته است، بلکه با هوشمندی خود را با اقتضائات زمانه معاصر همراه کرده است.

استاندار اصفهان افزود: استاد فرشچیان تربیت‌یافته خانواده‌ای معیار در اصفهان است؛ خانواده‌ای که ترکیبی از معنویت، اصالت و ریشه در اصول و باورهای چند هزار ساله ایرانی است. او تصویر خیال اصفهان را به جهان صادر نمود و شهر افسانه‌ها را یک بار دیگر به اسطوره شهری جهانی تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه فقدان این «خورشید هنر اصیل ایرانی» جانگداز است، گفت: در یک‌سال پس از رحلت، جهان هنر خلأ حضور آن بزرگمرد را به خوبی درک می‌کند. هنر فقط نمایشِ اکنون نیست، بلکه نمایش آینده و آینده‌سازی است. یقین دارم پرتو آثار جاودانه ایشان، چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود و چیره‌دستی او در حافظه تاریخ هنر جهان تا ابد ماندگار است. استاد فرشچیان اکنون جزئی از خاطره تاریخی مردم اصفهان و ایران شده و برای همیشه در سینه تاریخ هنر جهان می‌ماند.