تجلیل برلیناله از سه هنرمند فقید امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزآنلاین، دست اندرکاران برلیناله اعلام کردند از سه هنرمند فوقالعادهای که اخیرا درگذشتند، تجلیل میکنند و نمایشهای ویژهای برای تجلیل از این سه چهره ماندگار ترتیب دادهاند.
دیتر کاسلیک رییس جشنواره فیلم برلین با گفتن این که دیوید بوئی یک موسیقیدان فوقالعاده بود، هنرمندی آوانگارد که چیزهای متفاوت بسیاری خلق کرد، گفت: برای گرامیداشت یاد بوئی که ۱۱ ژانویه امسال درگذشت، فیلم «مردی که به زمین افتاد» به کارگردانی نیکلاس روگ نمایش داده میشود.
وی افزود: دیوید بوئی پیوند دیرینهای با برلیناله داشت و از سال ۱۹۷۶ تا ۷۸ در برلین زندگی میکرد. او در مستندهایی که در دورههای مختلف فستیوال نمایش داده شد از جمله «لو رید: قلب راک اندرول» و «اسکات واکر: مرد قرن ۳۰» و نیز فیلمهای داستانی مانند «مردی که بر زمین افتاد» و «راز آقای رایس» حضور داشت.
یاد آلن ریکمن بازیگر بریتانیایی که ۱۴ ژانویه درگذشت نیز در این دوره گرامی داشته میشود. او که برای بازی در فیلمهای «هری پاتر» شهرت جهانی یافت، با نمایش فیلم «عقل و احساس» به کارگرانی آنگ لی در روز ۱۶ فوریه به یاد آورده خواهد شد. این فیلم در جشنواره فیلم برلین در سال ۱۹۹۶ جایزه خرس طلای بهترین فیلم را به دست آورد.
اتوره اسکولا فیلمساز ایتالیایی که ۱۹ ژانویه درگذشت نیز با نمایش فیلم «سالن باله» از ساختههای خودش در سال ۱۹۸۳ به یادآورده میشود. این فیلم خرس نقره بهترین کارگردان را از برلیناله دریافت کرد. اسکولا در سال ۱۹۹۱ نیز با فیلم «سفر کاپیتان فراساسا» در بخش رقابتی برلین حضور داشت.
شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ فوریه (۲۲ بهمن تا ۲ اسفند) برگزار میشود.
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