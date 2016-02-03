نخستین شماره دو فصلنامه «تاریخ شفاهی» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شماره دو فصلنامه علمی تخصصی تاریخ شفاهی مقالاتی تحت عناوین «تاریخچه تاریخ شفاهی»، «روش‌شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتبار یابی در تاریخ شفاهی»، «نقش دانشگاه‌ها در تاریخ شفاهی» و «تاریخ شفاهی مجلس، نیاز امروز، ضرورت فردا» درج شده است.

از دیگر عناوین درج شده در این نشریه می‌توان به نقد و بررسی کتاب «آیندگان و روندگان» و معرفی کتاب «تاریخ شفاهی نمایش در ایران» اشاره کرد.

رونمایی از کتاب «پرسمان یاد، گفتارهایی در باب خاطره نگاری و خاطره نویسی»، گزارش «میزگرد تخصصی نقش تاریخ شفاهی در توسعه تاریخ اجتماعی» و «اهمیت وجایگاه تاریخ در گفت‌و‌گو با رضا شعبانی» از دیگر مطالب منتشر شده در این دوفصلنامه علمی تخصصی است.

لازم به توضیح است، این دوفصلنامه با هدف کمک به ارتقا و تعمیق سطح دانش در زمینه تاریخ شفاهی و هم افزایی بین علاقه مندان حوزه تاریخ شفاهی، مقالات نگاشته شده در محورهای زیر را پس از ارزیابی منتشر می‌کند: مبانی نظری و عملی تاریخ شفاهی، روش‌شناسی و روش تحقیق در تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهیِ موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران، سهم تاریخ شفاهی در پژوهش‌های تاریخ معاصر،

تاریخ شفاهی و انقلاب اسلامی، گرایش‌های جدید در مطالعات تاریخ شفاهی، نقد و بررسی کتب منتشرشده در تاریخ شفاهی، معرفی نشریات حوزه تاریخ شفاهی، آسیب‌شناسی تاریخ شفاهی و گزارش همایش‌ها و نشست‌های تخصصی.

علاقه مندان به چاپ مقاله‌های خود در این دوفصلنامه برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه نگارش مقاله و ارسال آن به تارنمای سازمان اسناد و کتابخانه ملی به آدرس www.nlai.ir مراجعه کنند.