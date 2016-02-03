پوستر «فهرست مقدس» رونمایی شد/ برنامه نمایش در کاخ مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمد همدانی و با طرحی از «خانه طراحان انقلاب اسلامی» رونمایی شد.

طبق تصمیم دبیر جشنواره فیلم فجر پس از جلسه مشترک با تهیه کنندگان انیمیشن‌های حاضر در جشنواره، یک سانس ویژه در کاخ مردمی پردیس ملت به نمایش ۸ فیلم انیمیشن اختصاص یافت. طبق این برنامه انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» در تاریخ شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۵ در سالن شماره ۳ پردیس سینمایی ملت با حضور عوامل فیلم به نمایش گذاشته می شود.

«فهرست مقدس» در ۸۰ دقیقه تهیه شده و محصول خانه انیمیشن سازمان هنری رسانه ای اوج است. در این انیمیشن برای نخستین بار در ایران بیش از ۵۰ درصد افکت‌های صوتی در فولی استیج توسط آرتیست‌ها شبیه‌سازی و کار در یک فضای آکوستیک ضبط‌ شده است تا در فیلم نزدیک‌ترین صداها به همراه جزئیات متناسب با آنچه در تصویر وجود دارد، شنیده شود.

«فهرست مقدس» روایتگر یک داستان تاریخی است که ماجرای آن در شهر «نجران» کشور «یمن» می‌گذرد و زمان آن به صد سال قبل از ظهور دین اسلام بازمی‌گردد. این انیمیشن سینمایی روایتی دراماتیک، رمانتیک و تراژیک دارد و داستان آن براساس سفر قهرمان فیلم با نام «هاران» شکل گرفته است.

عوامل این انیمیشن سینمایی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمدامین همدانی، نویسنده: هومان فاضل، مدیر تولید: مصطفی شاهمردانی، دستیاران تولید: وحید چالاک و حسین صفارزادگان، مدیر دوبلاژ: مریم شیرزاد، موسیقی: بهزاد عبدی، تدوین: محمدامین همدانی، امور رسانه ای: هادی فیروزمندی و محمدرضا تاجداری، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج.